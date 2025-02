Archivada la denuncia contra Pueyo, Postius y Freixanet por Torre Salses

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Tribunal de Cuentas ha dictado un auto en el que archiva la denuncia presentada en su día por Promenade Lleida, promotora del parque comercial de Torre Salses, contra el entonces alcalde Miquel Pueyo y los que eran primer y segundo tenientes de alcalde, Toni Postius y Jordina Freixanet, respectivamente, por presunta responsabilidad contable. En concreto, declara “no haber lugar a la incoación del proceso judicial contable en el procedimiento de reintegro por alcance”.

La instructora del procedimiento ya concluyó que no existía responsabilidad contable de los tres denunciados en ninguno de los dos supuestos denunciados por la promotora del área comercial. Uno era negativa del ayuntamiento a ejecutar el desdoblamiento de la avenida Víctor Torres y la prolongación de la calle Francesc Bordalba al no exigirle los 1,4 millones que debía aportar para ello. Y la segunda, la contratación por parte de la Paeria del Col·lectiu Ronda para asesorarle en la lucha contra la corrupción cuando según la empresa el único fin era ayudarle a frenar la tramitación del proyecto de Torre Salses.

En el primer caso, la instructora determinó que no hubo ningún perjuicio para las arcas públicas, y Promenade no alegó. Sobre el Col·lectiu Ronda, concluyó que había analizado cuestiones urbanísticas y que “los fines a los que se destinaron los fondos entran dentro de la legalidad y de las funciones propias de la entidad local”. En este punto, la empresa sí presentó alegaciones, que han sido desestimadas. El auto da quince días para recurrir por la vía contenciosa y Promenade está estudiando si lo hace o no.

Pueyo afirmó que “es una satisfacción personal y política muy grande que quede claro que las acusaciones de Promenade eran falsas y solo buscaban provocar angustia en nosotros y nuestras familias”. Freixanet, actual portavoz de ERC, dijo que “detrás de la querella y la denuncia al Tribunal de Cuentas sólo había voluntad intimidatoria”. “Promenade ha ganado tiempo y ha logrado su objetivo, sacar adelante el plan Torre Salses con el beneplácito del gobierno actual”, añadió. Postius también expresó su satisfacción.