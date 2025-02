Juan Manuel Santos: “Rezo para que los dirigentes actuales resuelvan los problemas con el diálogo”

“Ninguno de los problemas que tiene el planeta los puede resolver uno o dos países por su cuenta, el mundo en su conjunto los debe afrontar, por lo que es más necesario que nunca sentarse a dialogar de forma constructiva”. Así de claro se mostró ayer el presidente de Colombia entre 2010 y 2018, Juan Manuel Santos, artífice de los acuerdos de paz con las FARC que le valió el Premio Nobel de la Paz en 2016, y que hoy será investido en Lleida Doctor Honoris Causa por el Campus Íberus de Excelencia Internacional, el consorcio formado por la Universitat de Lleida (UdL) y las universidades públicas de Zaragoza, Navarra y La Rioja. El mandatario, que actualmente es el presidente de The Elders, una organización creada en 2007 por Nelson Mandela y Jimmy Carter cuya meta es lograr y mantener la paz y la defensa de los derechos humanos, apuesta por el diálogo en lugar de la imposición de discursos, dice que Ucrania y la Unión Europea deben tener voz en las conversaciones de paz que han abierto Estados Unidos y Rusia esta semana y tiene la esperanza que el mandatario norteamericano, Donald Trump, tenga ahora “esa mente abierta que tuvo conmigo cuando coincidí con él como presidente”.

El rector de la UdL, Jaume Puy, dijo que la presencia de Santos en Lleida llega “en un momento de grandes cambios, de tensiones geopolíticas importantes y en el que la paz sigue siendo un tema muy actual”. El rector señaló que de los acuerdos de paz de Colombia “aprendimos que la paz no se gana con guerras, sino con acuerdos, a aceptar cosas que no están en el ideario de cada uno y a involucrar a todos los implicados”. Un hecho que contrasta con las negociaciones que EEUU y Rusia mantienen desde principios de semana sobre la guerra de Ucrania y en la que han dejado al margen a la Unión Europea y al propio país eslavo. Santos no se mordió la lengua y fue contundente en este asunto. “La paz debe lograrse con un proceso inclusivo y dando voz cantante al país que ha sufrido tanto, Ucrania, y pienso que Europa debe estar porque esta guerra y su solución afecta a la seguridad de países europeos, además de Rusia, por lo que Europa debe estar presente”, aseguró.

También habló del reciente choque de Trump con el presidente colombiano, Gustavo Petro, por la devolución de inmigrantes irregulares al país suramericano bajo la amenaza de aranceles si no los aceptaban. “Hicieron lo que no se debe hacer, empezaron a insultarse por redes y después solucionaron el problema con diálogo y diplomacia”, dijo Santos. Añadió que, como presidente de The Elders, preguntó a la comunidad científica sobre los principales riesgos que tiene la Humanidad actualmente. Le respondieron que son la amenaza de una guerra nuclear por la proliferación de estas armas las últimas décadas, el cambio climático o la aparición de tecnologías como la Inteligencia Artificial.

Por ello, hizo un llamamiento mundial al consenso y la negociación y afrontar estas amenazas apelando al diálogo. “Mandela decía que el arma más poderosa que existe es sentarse a dialogar, pero no para cualquier diálogo, sino para aprender de quien piensa diferente y encontrar comunes denominadores”, dijo Santos. En este sentido, el exmandatario colombiano confesó que “rezo todos los días para que los dirigentes actuales entiendan que solo con el diálogo resolveremos problemas, no imponiendo puntos de vista”.