Internamiento psiquiátrico para el vecino de Balàfia que asesinó a su pareja en 2022

La Audiencia de Lleida absolvió penalmente ayer al vecino de Balàfia de 42 años que asesinó a su pareja, de 34 años y con la que tenía cinco hijos en común, en diciembre de 2022 porque es inimputable por su enfermedad mental. Sin embargo, se acordó la medida de seguridad de internamiento psiquiátrico por un plazo máximo de 25 años tras el acuerdo de conformidad alcanzado por la Fiscalía, la acusación particular y la defensa. El acusado reconoció los hechos. Además, se fijó una indemnización de 1,05 millones de euros, 180.000 euros para cada uno de sus hijos con la víctima, y 75.000 euros para los padres de la mujer.

Se considera acreditado que el hombre, que denunció la desaparición de la mujer y que ocultó su cadáver (ver desglose), está diagnosticado de una psicosis que se caracteriza por delirios y alucinaciones con esquizofrenia y paranoia. Se le aplica una eximente completa de anomalía psíquica ya que consta que sufría este trastorno psicótico desde el año 2018 y que había padecido episodios anteriores en Rumanía, de donde la pareja era originaria. De esta forma, el investigado es inimputable, por lo que queda exento de responsabilidad penal, siendo absuelto de un delito de asesinato con alevosía con la agravante de parentesco. Pese a ello, la Audiencia le aplica una medida de seguridad, el ingreso en un centro psiquiátrico durante un máximo de 25 años y otros cinco años de libertad vigilada una vez finalice la reclusión.Inicialmente, la acusación particular solicitaba una pena de 22 años de cárcel y el Ministerio Público, 15 años en aplicación de una eximente incompleta. “Es inimputable, por lo que no tiene responsabilidad penal y no seguirá en la cárcel, sino que será derivado a un centro psiquiátrico durante un máximo de 25 años, en función de su evolución”, manifestó su letrado, David Morell, de Imak Advocats.

Se trata de un caso similar de un vecino de Alfarràs que en mayo de 2016 mató a un hombre de 56 años y atacó a la hija de este, de 35, a los que acuchilló. En este caso, el Tribunal Supremo acabó fijando un máximo de 19 años de ingreso en un centro psiquiátrico penitenciario. El jurado popular de la Audiencia le absolvió al considerar que cometió los hechos en un brote de la esquizofrenia paranoide y bajo los efectos del alcohol y las drogas.

Denunció su desaparición y ocultó el cadáver en el trastero

n Los Mossos d’Esquadra hallaron asesinada el mediodía del 17 de diciembre de 2022 a Irina Mihaela M., de 34 años. Su marido había denunciado cinco días atrás su desaparición. Minutos después, los investigadores detuvieron al hombre como presunto autor del crimen, el primero de carácter machista que se registraba en las comarcas leridanas desde marzo de 2015. El cadáver fue localizado en el trastero de su domicilio, en el número 80 de la avenida Alcalde Porqueres, gracias a un perro de la Unidad Canina de la Policía catalana. Su marido llegó a afirmar a los policías que la mujer se marchó por voluntad propia. Sin embargo, los investigadores sospecharon de él, entre otros motivos, porque se habían producido varios episodios de violencia machista en la pareja. La víctima murió de una cuchillada y el autor tapó su cadáver con plástico, oculto entre cajas y bolsas en el trastero. La víctima estaba atada por las piernas con un cinturón. El ahora absuelto lleva encarcelado preventivamente en Ponent desde el 19 de diciembre de 2022. En los próximos días ingresará en un psiquiátrico.