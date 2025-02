El Creba proyecta ser un centro pionero formador en cirugía robótica con cerdos

El Centre de Recerca Experimental Biomédica Aplicada (Creba), ubicado en Torrelameu, tiene como uno de sus “objetivos más prioritarios” convertirse en un centro pionero de formación de cirujanos en cirugía robótica utilizando cerdos. Así lo indicó el director del Creba, Rafael Villalobos, que estrenó cargo el pasado septiembre. “Estamos ahora en un proyecto de poder implementar cursos de cirugía robótica. El Arnau de Vilanova tiene dos modelos de plataformas robóticas y la idea es que el Creba empiece a hacer cursos, que vengan cirujanos de todos los sitios a formarse con los cerdos para cualquier tipo de procedimiento, ya sea de cirugía general, de ginecología o de urología, por ejemplo”, afirmó. Explicó que esperan que “una empresa traiga una plataforma robótica cuando haya cursos”, pero recalcó que “la idea que tenemos es que el Creba se convierta en un centro instructor de formación en cirugía robótica”.

“Estamos en este camino, no puedo dar nombres de empresas, pero creo que en un futuro, si hay una buena coordinación del Creba con el IRBLleida y el hospital, se podría dar esta posibilidad. Empezar solo con formación y, a la larga, esta empresa podría considerar el Creba como un centro de formación a nivel estatal, no solo de Catalunya. Es algo pionero, porque no existe en España un centro de instrucción de esta plataforma robótica”, incidió.

El Creba se estrenó en 2016 y al año siguiente ya estaba en pleno rendimiento. Cada año alberga entre 20 y 25 cursos de formación especializada para profesionales de ciencias de la salud, la mayoría usando cerdos. En 2024 fueron 22, cinco de ellos internacionales, con 443 asistentes en total, sobre cirugía laparoscópica hepática, urológica y ginecológica, técnicas percutáneas guiadas por ecografía, cirugía bariátrica o prácticas vasculares para cirujanos torácicos, entre otros. También participó en cuatro estudios en modelo porcino, en dos de ellos dando soporte a proyectos de la empresa biotecnológica Iberhospitex, y los otros dos del IRBLleida y la Universitat de Lleida. Además, acogió una prueba piloto del grupo +Pec Proteomics del IRBLleida.

Dirige el Creba desde septiembre, ¿cuáles son sus objetivos?

Desde que se creó, en primer lugar la formación de profesionales sanitarios, tanto de médicos, como enfermeros y veterinarios, sobre los nuevos dispositivos que van saliendo y las técnicas quirúrgicas que se van desarrollando. En segundo, la investigación biomédica, que se ha ido desarrollando, pero no como hubiéramos querido por sus costes. Y tercero, la divulgación de lo que oferta el Creba para que más gente conozca lo que hacemos.

¿Cree que sería más conocido si estuviera en Barcelona?

Se ha ido conociendo conforme se han ido haciendo cursos de formación y se han ido difundiendo entre las sociedades, por ejemplo de cirugía. Ha sido una divulgación un poco del boca a boca. Si estuviera en Barcelona, por su atractivo, quizás se hubiera divulgado más. Existe un centro de investigación en Can Ruti y los cursos que más divulga son los de cirugía robótica, a nivel nacional e internacional. Nosotros estamos en ello.

¿Cómo mejorarán la difusión?

El plan estratégico que comenzamos en septiembre, es para 3 o 4 años y uno de los puntos principales es aumentar la divulgación. Buscamos atraer a más gente no solo para formación, sino también para investigación. Es el punto flojo, porque se requiere presupuesto para hacer un montaje de estudios de genómica, tejidos, técnicas quirúrgicas, aparatos nuevos… Hay un sinfín de posibilidades, pero hay que conseguir que alguien apueste por venir aquí.

¿Se refiere a una apuesta económica de alguna institución?

Exacto. Podemos solicitar un estudio, pero todo el soporte técnico y logístico y tiene un coste y lo tendrá que sumir alguna entidad que pueda financiarlo. Porque difícilmente un investigador lo asumirá. El Creba tiene apoyo de la Diputación desde el principio, del IRBLleida, al que pertenece, y de Salud y se autofinancia con los cursos, con un promedio de 20-25 al año.

¿El futuro pasa por la investigación con cerdos?

El cerdo comparte 42 genes inmunitarios con el humano y el ratón solo 14, pero es más fácil de manejar y se pueden tener más cantidad. Pero si se pudiera elegir, sería preferible hacer estudios, por ejemplo de hígado, con cerdos, por su parecido.

¿Han tenido problemas con grupos anímalistas?

No. Los veterinarios tratan a los cerdos de forma muy cuidadosa, no sufren nada y cuando van a quirófano han pasado una preparación previa de relajación. Todo respetando las normas de ética.