Deu anys molt musicals

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Aquest any a l’Institut Samuel Gili i Gaya estem de celebració i volem compartir la joia i l’orgull que sentim. Som un centre d’estudis musicals i celebrem el 10è aniversari de la nostra Orquestra de Joves, formada per músics de 1r fins a 4t d’ESO. Un projecte singular que ha esdevingut un emblema educatiu i cultural per al centre i per a la ciutat. L’Orquestra de Joves no només forma músics, sinó que també transmet valors essencials com l’escolta, el respecte i el treball en equip. Els músics més grans actuen com a mentors dels més petits, ajudant-los a millorar les seves destreses instrumentals.

A més, l’orquestra té un paper clau en el desenvolupament cultural del centre, ja que dona suport als projectes musicals vinculats al Batxillerat d’Arts que s’imparteix al mateix institut. Gràcies a aquesta sinergia, en tots aquests anys de la seva història s’han produït deu musicals que s’han presentat amb gran èxit de públic al Teatre de la Llotja de la nostra ciutat, i en els quals han participat més de setanta estudiants d’edats compreses entre tretze i divuit anys. Obres tan celebrades com Wicked, T’odio amor meu, Mar i cel o Into The Woods han posat en valor el talent i l’esforç de l’alumnat i han enriquit l’oferta cultural de Lleida.

La música viu i es fa present en cadascun dels racons del nostre centre, i a través d’ella ens comuniquem i ens relacionem; la qual cosa no sorprèn el nostre alumnat, que hi està ja avesat. A través de la música hem generat un sentiment de pertinença i cohesió entre nosaltres, hem aconseguit esborrar barreres geogràfiques, socials i generacionals i hem après a compartir. Alumnat de procedències molt diverses i d’edats diferents treballen conjuntament en un mateix projecte artístic i el fan arribar a la resta de companys que, tot i no tenir les mateixes inquietuds musicals, són conscients de l’enriquiment cultural que els aporta i aprenen a escoltar i sentir la música i el seu llenguatge. El projecte de l’orquestra va més enllà de l’aula i esdevé un espai de trobada per a tota la comunitat educativa. Ens sentim satisfets de les Jornades Musicals que promovem: Jornades com Santa Cecília, Festivitat de Nadal, Diada Cultural i Artística de Sant Jordi, etc. En totes aquestes jornades i actes l’alumnat se sent lliure de presentar les seves propostes musicals per compartir-les amb la resta de companys; nosaltres, per fer-ho, només els cedim l’espai i tots els recursos tècnics necessaris. A més, la posada en escena de cadascuna d’aquestes creacions fomenta la confiança, l’expressió artística i el sentiment de pertinença al grup.

I aquesta aposta va més enllà i traspassa el llindar del nostre centre; el deler i la voluntat de compartir fan extensible alguna d’aquestes propostes a entorns de la ciutat on el so de la música arriba en forma de regal; entre aquestes activitats cal ressenyar la visita que des de fa uns vuit anys els nostres alumnes fan a la unitat d’hemodiàlisi de HUAV i a Sistemes Renals de la Fundació Renal Jaume Arnó, dins el Projecte d’Aprenentatge i Servei que realitzen a la Jove Orquestra del Gili i que ens ajuda a bastir aquest alumnat a conèixer altres realitats que els aporten una part important d’humanitat i de vincle social.

Fundada l’any 2015 per la professora Iolanda Dolcet Ibars amb el suport de la direcció del centre, l’orquestra va començar amb una trentena d’alumnes que assajaven a la Sala d’Actes a l’hora del pati. Avui, aquest projecte s’ha consolidat amb una seixantena d’instrumentistes de 1r a 4t d’ESO que assagen dins l’horari lectiu setmanal i que constitueixen un exemple de cohesió i creativitat. Al llarg d’aquests deu anys l’Orquestra també ha participat en diferents concerts a la ciutat de Lleida; “Sons de Primavera al Magical” compartint música amb l’Ensemble de la UdL, ha amenitzat l’entrega de Premis dels Jocs Florals al Castell del Rei, i també ha col·laborat amb el Departament d’Ensenyament en el reconeixement dels doscents que arriben a la jubilació, així com amb els Mossos d’Esquadra en el Dia de les Esquadres a la Seu Vella de Lleida, ara esperen el seu proper repte el curs vinent de compartir música amb la Jugendkapelle a Rangendingen, Alemanya.

Nombrosos estudis demostren i avalen que participar en una orquestra en edats adolescents té múltiples beneficis. En el cas de l’Orquestra de Joves de l’Institut Gili i Gaya, aquests beneficis són evidents: milloren les habilitats socials i emocionals: la col·laboració entre companys fomenta el treball en equip i el respecte mutu.

Desenvolupen la capacitat cognitiva: l’estudi i la interpretació musical reforcen la concentració, la memòria i la capacitat de resolució de problemes. Ajuden a la creativitat i l’autoestima: el fet de presentar-se davant d’un públic reforça la confiança i promou l’expressió artística. I vetllen per la inclusió i la cohesió: l’orquestra crea un espai on alumnes de diferents nivells i interessos poden treballar junts cap a un objectiu comú.

És, doncs, més que merescut i notori el reconeixement a tota aquesta trajectòria i, per això, amb motiu d’aquest desè aniversari, l’Institut Samuel Gili i Gaya està preparant una sèrie d’actes commemoratius que inclouran un concert especial, una exposició retrospectiva i altres activitats que posaran en valor tota una dècada de música, aprenentatge i cohesió. Aquest projecte, que uneix art, educació i valors, és un exemple de com l’escola pública pot esdevenir un motor cultural per a la ciutat de Lleida.

Aquest aniversari no només celebra una trajectòria d’èxits, sinó que també reafirma el compromís del centre amb l’educació integral i el creixement personal dels seus estudiants a través de les arts.