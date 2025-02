Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Rafael Villafranca , diputado de Vox en el Parlamento y presidente provincial de la formación en Lleida, se ha defendido de las acusaciones del PP que lo calificaban "incoherente" por haber presentado alegaciones en nombre de la Comunidad Islámica de Cooperación y Unión de Lleida para la concesión de un solar municipal destinado a construir una mezquita.

Mediante un comunicado publicado en la red social X, Villafranca ha establecido una clara distinción entre su trabajo como abogado y su posición política: "Como abogado profesional he tramitado gestiones ante la administración de todo tipo de asuntos, como político no comparto la cesión de espacios públicos para la religión islámica".

El diputado ha rechazado firmemente las acusaciones del PP, calificándolas de "filtración falsa, sesgada e interesada" y ha asegurado que, "como todos en Vox, rechazo firmemente el islamismo, estoy orgulloso de mi trayectoria profesional y especialmente de pertenecer a este partido".

Desmentido del asesoramiento

Fuentes de la formación ultraderechista han matizado que Villafranca no asesoró directamente al colectivo musulmán. Según estas fuentes, su despacho sólo gestionó un trámite telemático mientras que las alegaciones ya habían sido formuladas previamente por la misma comunidad islámica. También han destacado que cuando se presentó el escrito inicial el año 2023, Villafranca todavía no ocupaba ningún cargo dentro del partido y que, por lo tanto, su actuación profesional "no condiciona la posición de Vox".

Posición del grupo municipal

El grupo de Vox a la Paeria, que cuenta con dos concejales, ha querido desmarcarse completamente de esta polémica afirmando que "no ha tenido ninguna participación" en este asunto. En un comunicado emitido anoche, han reiterado que rechazan la cesión de suelo público para mezquitas y que la actividad privada de Rafael Villafranca como letrado es "ajena" tanto al grupo municipal como al partido. "Seguiremos defendiendo nuestras políticas con coherencia", concluyen en su escrito.