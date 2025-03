Piden ampliar un puente del camino de Grenyana

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

Vecinos de la partida de Fontanet alertan de que entre uno y dos camiones –también algún autobús– circulan casi cada día por el camino de Grenyana desde el polígono industrial El Segre y deben volver marcha atrás al darse cuenta de que no pueden pasar por el puente del canal de Seròs, cerca de las compuertas de la Mitjana, porque es demasiado estrecho. “Dan marcha atrás más de 200 metros hasta una finca donde maniobran”, explica un vecino que denuncia la peligrosidad que supone. También alerta de los excesos de velocidad recurrentes la falta de iluminación en la zona. “Un camión ya destrozó las barandillas del puente en mayo, y el ayuntamiento las repuso con piezas de hormigón unos meses después”, añade. En el cruce del camino con el acceso al polígono hay señales que prohíben el paso a los vehículos que pesan más de 5,5 toneladas. La Paeria afirmó que “está previsto revisar la señalización y, si se considera necesario, reforzarla”. La asociación de vecinos del camino de Grenyana, por su parte, ha solicitado a la Paeria ampliar el puente. Su presidenta, Dolors Comes, considera que los atascos no son tan cotidianos, pero constata que “algunos conductores se confunden cuando van o vuelven de una empresa próxima de prefabricados a la que ya pedimos que pusiera un cartel señalizando su ubicación, y así lo hizo”.