Salud admite esperas de varias semanas para una visita con el médico de cabecera en Lleida

Pedir cita con el médico de cabecera en un Centro de Atención Primaria (CAP) tiene resultados muy diversos en función de los ambulatorios y de los facultativos. Algunos la dan para esta misma semana; en otros no es posible hasta dentro de 10 días, como por ejemplo en el de Cappont; en otros hasta dentro de 15, como para médicos del de Balàfia-Pardinyes; en el de La Bordeta la variabilidad oscila entre los 5 y los 20 días; mientras que en el de Onze de Setembre usuarios se encuentran que no hay ninguna fecha disponible durante este mes.

Una situación que corrobora el Institut Català de la Salut. Así, consultado por este diario, reconoció que existe “una cierta variabilidad” a la hora de dar cita. Señala que “si bien la gran mayoría pueden concretar durante la misma semana” y que si son de enfermería la mayoría se dan para el día siguiente, en otros casos “no tienen disponibilidad hasta finales de mes”. Una situación que atribuyen a “la falta de algunos profesionales por incapacidad temporal en determinados centros” que puede repercutir en la programación. Para dar respuesta a esta situación, señalan que existen “las agendas de atención continuada de cada centro para poder dar salida a las consultas que no pueden ser programadas”. Asimismo, añade que en casos como en el del CAP Onze de Setembre, donde no dan cita, se programan in situ “priorizando los motivos de asistencia para derivar al paciente al profesional más adecuado”.

Respecto esta problemática, la presidenta de la asociación de vecinos de La Bordeta, Mari Carme Guerrero, denunció que han recibido múltiples quejas de usuarios del CAP del barrio “porque se encuentran que no les dan cita hasta dentro de un mes, lo que provoca que en muchos casos desistan y acudan a las urgencias del CUAP de Prat de la Riba o directamente a las del hospital Arnau de Vilanova, lo que contribuye a que se sature este servicio porque, en la gran mayoría de casos, tienen dolencias que podrían ser tratadas perfectamente en el ambulatorio”.

Por ello, la dirigente vecinal planteó la posibilidad de incrementar el número de profesionales destinados a este CAP, ya que “tenemos un ambulatorio que se ha reformado, modernizado y ampliado que es fantástico y puede dar un gran servicio a esta zona de la ciudad, pero faltan profesionales y estaría bien que tuvieran un pediatra de guardia, ya que son miles las personas que dependen de este centro, que da servicio tanto a La Bordeta como a Els Mangraners”.

Desde el ICS señalan que la plantilla de médicos, enfermeros y pediatras en la Atención Primaria “es la necesaria para la estructura de cada centro” y que no prevén ampliarla. Asimismo, recuerda que “salimos de una situación de epidemia de gripe que ha hecho incrementar las visitas a los CAP desde principios de año” y que algunos profesionales han estado también de baja por gripe.

La vacunación de la bronquiolitis llega al 90,7%

La segunda campaña de vacunación contra el virus respiratorio sincicial (VRS), causante de la bronquiolitis, en los bebés de seis meses ha logrado una cobertura del 90,7%, tres puntos más que el año pasado, según informó el departamento de Salud. Esta inmunización ha servido para reducir en un 87% los ingresos hospitalarios y un 90% los de UCI, aseguró el departamento. Por otro lado, la gripe sigue remitiendo y en la región de Lleida ya está en nivel bajo con 322 casos diagnosticados en los CAP. En la del Alt Pirineu i Aran sigue nivel moderado con 91 contagios.