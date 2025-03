“No ha cambiado nada desde el asesinato de Núria hace un año”

Publicado por Albert Guerrero Periodista Agències Lleida Creado: Actualizado:

Más de 200 empleados del Centre Penitenciari Ponent se concentraron ayer al mediodía ante las puertas de la cárcel para homenajear a la cocinera Núria López, en el primer aniversario de su asesinato por parte de un preso en Mas d’Enric de Tarragona. Tras el crimen, el Govern selló un acuerdo con varios sindicatos (UGT, CCOO, IAC-CATAC e Intersindical) para incrementar la seguridad y el sueldo del personal. “Lo único que ha cambiado es el Govern y algunos cargos pero no los responsables ni los directores. Todo lo demás continúa igual. Si esa política no servía entonces, ahora la situación es la misma: sin solución. Pero no lo digo yo, son los datos que dan ellos mismos”, afirmó Modesto Berciano, presidente del sindicato CSIF en Lleida, que recordó que en 2024 hubo más de 900 agresiones en las cárceles catalanes, medio centenar de ellas en Ponent, lo que indigna a los funcionarios. En cuanto al anuncio que hizo el miércoles el conseller de Justicia, Ramon Espadaler, de convertirlos en agentes de la autoridad, Berciano dijo que “implica una modificación legal a nivel estatal. La Generalitat no tiene competencias. Van a hacer un parche. No pueden engañar a la gente. Es una vergüenza lo que nos está pasando”. Durante el acto se guardaron tres minutos de silencio, también en recuerdo de la educadora social asesinada hace unos días en Extremadura. El homenaje también se hizo en el resto de cárceles. En la de Mas d’Enric, hubo una concentración y un homenaje en el que participaron familiares.

Por su parte, Espadaler manifestó el compromiso por hacer “recorridos de mejora” para garantizar la seguridad de los servidores públicos y la convivencia en las cárceles. En cuanto a la opinión de la Sindicatura de Greuges, que considera “excesiva” la restricción de trabajo a los presos con delitos violentos, Espadaler dijo que se está aplicando de forma individualizada “caso por caso”.