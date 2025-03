Las carnicerías se extinguen en Lleida y en poco tiempo solo quedarán 88 en toda la provincia

La carnicería Cal Canco, de Corbins, no tiene por ahora relevo generacional. - JORDI ECHEVARIRA

Las carnicerías en la demarcación de Lleida parecen estar en peligro de extinción, a juzgar por los datos de un estudio efectuado el año pasado por el Gremi de Carnissers, Cansaladers i Xarcuters. El informe determina que de los establecimientos visitados para elaborar la radiografía del sector, 64 afirman que cuando se jubilen, o tan pronto como puedan, cerrarán (en 5-10 años). Añadiendo los 49 que asegura que ya han cerrado en los últimos 1-3 años, constata que en un periodo máximo de 15 años el mercado habrá pasado de 201 carnicerías a 88, lo que supone una reducción del 56% (113 menos). El Segrià concentra la mayoría, y el estudio determina que de las 42 censadas inicialmente quedarán prácticamente la mitad, 23. En el resto de comarcas también disminuirán, y en algunas de manera drástica (ver claves).

Jaume Camarassa, miembro del gremio y titular de la carnicería charcutería Cal Canco, ubicada en Corbins, atribuye este panorama a que tienen graves dificultades para encontrar personal cualificado, a que no hay relevo generacional y, además, a que “las grandes superficies nos están absorbiendo”, puesto que muchas incluyen carnicerías. De hecho, apunta que él mismo se verá abocado al cierre si no encuentra a alguien que se haga cargo del negocio, porque sus dos hijos no tienen intención de continuar con el oficio. “Yo tengo 59 años y mis hijos se han buscado la vida. Uno está en Suiza y otro, en Ibiza”, detalla, de modo que posiblemente tendrá que bajar la persiana de la carnicería que abrieron sus padres y que en abril cumplirá su sesenta aniversario. Para intentar revertir esta situación, afirma que han mantenido reuniones con la Diputación y tienen previsto otras con la Escuela de Hostelería para plantear que impartan formación en carnicería, con el objetivo de “que los jóvenes vean el atractivo de este oficio” y paliar la problemática actual.

En cambio, en los últimos años sí están abriendo carnicerías halal, con el sacrificio y el proceso de elaboración adaptados a la religión musulmana.

El Gremio de Pescaderos de Catalunya también asegura que, a nivel general, actualmente se está encontrando con los mismos problemas que las carnicerías en cuando a la falta de personal cualificado y de relevo generacional. No obstante, no pudo facilitar datos correspondientes a Lleida.

Los supermercados, por su parte, también tienen dificultades para encontrar personal formado concretamente en estas dos profesiones. En este sentido, Ismael Bertran, director de recursos humanos de Plusfresc, afirma que ante esta situación han tenido que crear “una escuela interna para formar en pescadería y carnicería” a las personas que contratan. “Si no la hubiéramos creado, nos habríamos visto obligados a cerrar las de nuestros supermercados”, remarca, y apunta que ya han formado a decenas de personas para trabajar en las carnicerías y pescaderías de sus establecimientos comerciales.