La Paeria cerró 2024 con 6,8 millones en facturas sin pagar

La Paeria cerró 2024 con un total de 6,8 millones de obligaciones reconocidas pendientes de pagar (7,1 si se tienen en cuenta también unos 300.000 euros de ejercicios anteriores), pero el gobierno asegura que no afectarán al presupuesto de este año porque se trata solo de una cuestión “de tesorería”. Afirma que “son facturas contabilizadas, tramitadas y aprobadas y que se pagan durante las primeras semanas del año siguiente”, es decir este 2025. Asimismo, detalla que los gastos de 2024 que sí afectan al presupuesto de 2025 son las inversiones financiadas con fondos propios que no se han ejecutado en su totalidad, el reconocimiento de deudas y las adjudicaciones de gasto corriente que no se ejecutaron parcial o totalmente. Añade que el total por estos tres conceptos asciende a 5,9 millones, mientras que el remanente de tesorería de 2024 es de 5,7. Para que no afecte a las cuentas de este año, se harán modificaciones de crédito para suplementar las partidas en las que se imputan los gastos. Así, por decreto ya se han modificado 405.498,95 euros para inversiones y para el resto de gastos, en el pleno de este mes se presentará el expediente de modificación de crédito por 5,3 millones.