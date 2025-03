Campaña de marketing para vender Lleida a los turistas y reivindicar su patrimonio

Publicado por S. COSTA D. Redactor de Local Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Lleida ha presentado este mediodía su nueva campaña de imagen de promoción de la ciudad con cuatro carteles que reivindican su gastronomía, comercio local y cultura, con el Garrotín como su máximo exponente. Una iniciativa que busca "promover el orgullo de ser de Lleida" y que se irá adaptando durante el año para promocionar todos los sectores y atractivos de la capital.

Por el momento, la campaña consta de cuatro carteles con tres eslóganes. El primero es "Lleida, on el Garrotín és patrimoni", que va acompañada de una imagen de varias bailadoras de este estilo musical que recuerda al flamenco y de otra imagen con un fondo negro con topos rojos. El segundo lema es "Lleida, on les botigues floreixen", pensada para reivindicar el comercio local y que recuerda también a la floración de l'Horta, con ramas y flores que salen de una bolsa de la compra. El tercer y último lema promocional es "Lleida, on la cuina fa caliu", que muestra una parrilla de caracoles a la llauna, uno de los platos más icónicos de la cocina leridana. Estos carteles se colocarán por diferentes puntos de la ciudad y en otras localidades con el objetivo de reivindicar el patrimonio de la ciudad entre los leridanos y atraer turistas de otros municipios y países, especialmente el francés, que es "nuestro principal activo", ha dicho la concejala de Promoción Económica, Pilar Bosch.

El alcalde, Fèlix Larrosa, ha recordado que la presentación de esta campaña ha sido dos días después de la presentación de la nueva marca de promoción turística de la ciudad, "Lleida Turisme", y que harán acciones de promoción por diferentes canales de comunicación. "No es solo una campaña de imagen, es una declaración de intenciones, Lleida se quiere reafirmar con un sentimiento de orgullo. Porque somos como somos y somos los mejores", ha concluido el alcalde. Por su parte, Bosch ha remarcado que la campaña perdurará en el tiempo y que "queremos poner Lleida en el mundo y traer el mundo a Lleida". A su vez, ha remarcado que, muchas veces, "la gente de fuera que viene a la ciudad no entiende que algunos digan que en Lleida no tenemos nada, por eso hacemos esta campaña, para reivindicarnos y sentirnos orgullosos".