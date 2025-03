Trabajadores de la oficina de extranjería de Lleida denuncian el colapso del servicio

Publicado por S. COSTA D. Redactor de Local Creado: Actualizado:

Trabajadores de la oficina de extranjería de Lleida han hecho una protesta esta mañana para denunciar el colapso de este servicio por la falta de personal, lo que provoca importantes demoras en la tramitación de los expedientes para que personas de fuera de España puedan obtener un permiso de trabajo y regularizar su situación. La concentración ha sido convocada por los sindicatos CCOO, CGT y UGT, que destacan que llevan años avisando de esta situación que irá a más en las próximas semanas y meses, y han señalado que hasta que no se resuelva esta situación se concentrarán todos los jueves a las 10.30 horas delante de la oficina de extranjería y la comisaría de la Policía Nacional de Lleida, que está situada en la avenida de Prat de la Riba.

"Tenemos un retraso enorme en la tramitación de los expedientes", ha admitido Marina Coterillo, una trabajadora que lleva 17 años en la oficina de Lleida. "Hace seis años tardábamos aproximadamente entre un mes, mes y medio en tramitar la mayoría de los expedientes que nos llegaban y ahora hemos pasado a tardar entre 3 y 6 meses, esto provoca que la gente no pueda seguir trabajando, acceder a determinadas ayudas o a la prestación de desempleo", lamenta Coterillo. Esto se debe, aseguran la trabajadora y los sindicatos, que no se cubren las bajas ni las jubilaciones, ni de la oficina de Lleida ni de todo el Estado. En Lleida deberían haber 32 personas, pero la realidad es que ahora mismo son 14. "Recibimos llamadas de gente que está desesperada y no podemos hacer nada, no somos suficientes", lamenta Coterillo, que detalla que cada día reciben entre 50 y 80 expedientes mediante el registro electrónico, atienden una quincena de citas previas "y llamadas telefónicas de forma constante".

Los trabajadores advierten que esta situación de colapso irá a más a partir del 20 de mayo, día en que entre en vigor un real decreto que modifique las condiciones para que los extranjeros puedan obtener un permiso de trabajo. "Se van a flexibilizar bastante ciertos tipos de permisos como las regularizaciones a través del arraigo social, los plazos para presentarlos van a ser más cortos, hará falta menos tiempo de estancia irregular en España para presentar las regularizaciones y podrá presentarlo mucha más gente y en ningún momento se ha propuesto ampliar la plantilla", critica Coterillo.

Por su parte, la delegada sindical de CCOO de la Administración General del Estado en Lleida, Barbaria Primo, critica que la falta de personal en las oficinas de extranjería se debe, en parte, "a que la retribución que reciben es diferente a otros organismos equiparables como el SEPE, la Seguridad Social o Tráfico". Denuncia que "no puede ser que los expedientes no se resuelvan hasta mínino de 3 meses y deban pasar un calvario para pedir cita previa, han venido personas desespedaras porque les echarán de su puesto de trabajo por no tener renovada la Tarjeta de Identidad de Extranjero. Esto es violencia institucional y no puede ser que la discriminación a trabajadores extranjeros empiece desde la propia administración", ha lamentado Primo.

Paralelamente, Josep Vilarassau, de CGT, denunció que otro problema que tienen son las condiciones de sus oficinas, que tienen numerosas deficiencias y lo han denunciado ante inspección de trabajo. "En la primera planta tenemos una treintena de goteras", ha dicho Vilarassau, mientras que la escalera de emergencias "también está clausurada". Ha añadido que desde inspección de trabajo les dio un plazo de 6 meses a la subdelegación del Gobierno en Lleida para que solucione estas deficiencias "pero no han hecho nada, les han dado otro plazo de 6 meses que expira en junio y todavía no han empezado a hacer nada de nada".