Aumentan un 21% los mayores de 65 años que piden ayudas al alquiler

No solo los jóvenes tienen cada vez más problemas para acceder a una vivienda, a juzgar por el aumento de las peticiones de ayuda para pagar el alquiler entre los mayores de 65 años. La Empresa Municipal de Agenda Urbana (EMAU) ha tramitado 287 solicitudes de ayuda para pagar el alquiler presentadas por este colectivo, de las cuales 226 acudieron de forma presencial y otras 61 las presentaron de forma telemática. En número global es un 21% superior que las 237 que este organismo tramitó el año pasado (189 presenciales y 48 online). Las ayudas las concede la Agència de l’Habitatge de la Generalitat, pero en la ciudad de Lleida las tramita la EMAU.

Estas subvenciones, cuyo importe varía en función del esfuerzo necesario para abonar la renta (ver desglose), están pensadas para facilitar el acceso o la permanencia en un piso de u para el colectivo de personas de 65 años o más en riesgo de exclusión. No se conceden por orden de llegada de las solicitudes, si que se deben cumplir una serie de requisitos, además de la edad y de tener residencia legal en Catalunya. La unidad de convivencia debe tener una fuente regular de ingresos para poder pagar el alquiler, pero no pueden sobrepasar los 25.200 euros (2,9 veces el indicador de renta de suficiencia). También se debe tener contrato de alquiler o de cesión de uso de la vivienda que sea su domicilio habitual y en el que se esté empadronado. Además, el precio del alquiler no puede ser superior a 600 euros, o 900 en el caso de familias numerosas, monoparentales o con algún miembro con discapacidad legalmente reconocida.