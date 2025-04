La junta vecinal de Ciutat Jardí no encuentra relevo

La asociación de vecinos de Ciutat Jardí celebró ayer su asamblea anual para, entre otras cuestiones, buscar voluntarios para relevar a su junta directiva, que lleva en el cargo desde 2020 porque, tanto el año pasado como el anterior, no encontró a candidatos a asumir su relevo. Y todo apunta que así seguirá, porque ayer no hubo ningún voluntario que se prestara a asumir responsabilidades. Su presidente, Ramir Bonet, lleva en el cargo desde 2020 y ya intentó tanto en 2023 como en 2024 encontrar relevo sin éxito. De hecho, el punto 5 de la orden del día de la sesión de ayer era, literalmente, “petición de personas voluntarias para la inclusión en la junta de la asociación de vecinos, las cuales deben comprometerse a una participación activa dentro de la junta”. Bonet dijo que en ese momento de la sesión “nadie se ha ofrecido pese a que les dijimos que los prepararíamos hasta abril de 2026, momento en que se haría el relevo, pero nadie se ha ofrecido y, la verdad, no sabemos qué hacer ahora mismo”. Bonet y la junta han decidido que seguirán buscando un relevo hasta abril del próximo año, “pero por el momento, no tenemos candidatos, y la verdad es que sabe mal”.

El de Bonet es un ejemplo de la falta de alternativas en muchas juntas de asociaciones de vecinos, ya que hay varios presidentes que acumulan diversos lustros en el cargo.

Guerrero sigue al frente de la de La Bordeta

La asociación de vecinos de La Bordeta, con Mari Carme Guerrero al frente como su presidenta, celebró una asamblea general a finales de marzo en la que los actuales miembros de la junta vecinal revalidaron su cargo por los próximos cuatro años ante la falta de candidaturas alternativas.