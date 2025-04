Referentes de éxito para fomentar que jóvenes gitanos no dejen los estudios

La Federación de Asociaciones Gitanas de Catalunya (Fagic) muestra en un vídeo en centros educativos de Lleida referentes de éxito para prevenir el abandono escolar y fomentar el acceso a la formación. Josué Giménez e Isaac Serra son dos de ellos. Empezaron Trabajo Social en la UdL cuando rozaban la treintena y el año pasado se graduaron.

Josué Giménez e Isaac Serra, dos jóvenes de etnia gitana de Lleida de 36 años, dejaron los estudios poco después de comenzar la ESO, pero años después retomaron su formación y el año pasado se graduaron en Trabajo Social por la Universitat de Lleida (UdL). Son dos “referentes de éxito” de un vídeo que la Federación de Asociaciones Gitanas de Catalunya (Fagic) difunde en centros escolares y entre las familias en el marco del plan educativo de entorno “para prevenir el abandono escolar y fomentar el acceso a la formación”. Así lo explicaron el mediador Josep Roigé y el trabajador social Gabriel Mendoza, que forman parte del Equipo de la Fagic de Mediación Cívico Comunitaria de la capital junto con el educador social David Lorca y la técnica e integración social Laura Lobo. “Hacemos un acompañamiento de los alumnos que pasan de sexto de Primaria a primero de ESO mostrándoles referentes, familiares o conocidos que han prosperado con esfuerzo y formación. Vamos a las escuelas Santa Maria de Gardeny y Magí Morera y a los institutos. Y Mangraners nos ha pedido una acción similar”, detallan.

Apuntan que el objetivo del servicio de mediación es garantizar el derecho a la vivienda, pero vieron que las familias dependen de prestaciones sociales y no cumplen los requisitos económicos para alquilar en el mercado libre. “Tuvimos que dar un paso atrás y formar a las familias para su inserción laboral y que puedan alquilar”, remarcan. Así, hace años, a través del Programa del Pueblo Gitano de la Generalitat se impulsó el graduado de ESO para este colectivo (GESO), que abrió las puertas a algunos para ser universitarios. Isaac Serra lo cursó, después descartó ir a FP “porque con 27 años no me veía con niños de 16, y pensé en cumplir lo que de pequeño me hacía muchísima ilusión, pero lo veía como un sueño imposible, que era ir a la universidad”. A los 28 se matriculó en ADE, pero “fue una experiencia traumática”. Cambió a Trabajo Social, “y en el primer examen saqué un 9, lo que fue un aliciente”, indica. Su prometida se quedaba en la parada del mercadillo mientras él estudiaba. En primero se casaron y durante la carrera tuvieron una hija. “Si yo, casado, con una niña, he podido estudiar, quien quiere, puede”, subraya. Ahora trabaja temporalmente de conserje. Josué Giménez explica que dejó los estudios y trabajó como vendedor ambulante con a familia hasta que los retomó con la GESO. Afirma que con su colectivo “se cumple la profecía autocumplida: expectativas muy bajas que causan fracaso escolar, y no se nos habla de la universidad”. Comenzó Trabajo Social casi a los 30 años “con un poco de miedo”. Reconoce que vivir aún con sus padres le ayudó mucho, pero señala que “también trabajaba en el mercado y me llevaba apuntes”. Ahora trabaja en un sindicato, está prometido y anima a los jóvenes de su etnia “a que estudien lo que sea para salir de gueto, del encasillamiento con el que nacemos”.