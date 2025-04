Los musulmanes rechazan construir una mezquita en el polígono Camí dels Frares de Lleida

Ni la comunidad musulmana Ibn Hazm ni ninguna otra congregación religiosa ha presentado oferta en el concurso para construir un centro de culto en una finca municipal del polígono del Camí dels Frares, por lo que la licitación que la Paeria aprobó en noviembre de 2023 ha quedado desierta al vencer el plazo este lunes.

El ayuntamiento pretendía resolver así la falta de una gran mezquita que Ibn Hazm, la asociación islámica más numerosa de la ciudad, sufre desde hace 13 años. Sus centenares de fieles han rezado desde entonces en el Palau de Vidre, en un pabellón y en el cobertizo de la Fira, así como en la canalización.

El solar del polígon del Camí dels Frares que havia d’acollir el temple és entre els carrers D, L, S i E. - GERARD HOYAS

Ibn Hazm fue quien solicitó al consistorio disponer de un solar para una mezquita al tener que abandonar el Palau de Vidre en septiembre de 2023. Sin embargo, sus fieles votaron en contra de ir a Els Frares alegando que el canon anual que fijó el consistorio, en un inicio de 61.156 euros, era muy elevado.

Presentaron alegaciones y la Paeria rebajó el importe hasta los 40.054 euros anuales. También pedían ampliar la concesión a 75 años, pero se mantuvo en los 50 fijados en un inicio. Un portavoz de la comunidad explicó esta semana que “no presentamos ninguna oferta porque la Paeria no nos informó de los plazos y consideramos que el canon anual era muy costoso, no lo podemos asumir”. La asociación adquirió un local de la avenida Alacant hace más de un año y lo está reformando en un oratorio. “En principio, con el local de Cappont ya iríamos bien”, añadió el portavoz.

El edil de Derechos Civiles, Roberto Pino, afirmó ayer que la licitación “pretendía garantizar un espacio de culto digno y seguro. Desafortunadamente, ha quedado desierta y es una oportunidad perdida para aquellas comunidades que no lo tienen”. El alcalde, Fèlix Larrosa, dijo el pasado noviembre que si los musulmanes no se presentaban al concurso no permitirá que celebren rezos en la vía pública. Al respecto, Pino indicó que “mantenemos que no se debe normalizar que haya comunidades que recen en la calle” y que “estudiaremos los próximos pasos y seguiremos trabajando para encontrar una solución que responda a las necesidades reales”.