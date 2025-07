Rechazo vecinal a ampliar plazas de parking de pago

La resolución de la Paeria que aprueba convertir 290 plazas de parking gratuitas del Barri Antic en zona azul y otras 361 de Joc de la Bola en zona verde, como avanzó ayer SEGRE, no ha sentado bien a sus vecinos, ya que consideran que serán los principales damnificados por esta medida y empeorará la movilidad en estas zonas y áreas adyacentes.

“El Centro Histórico necesita ayuda y no que le pongan más problemas y palos a las ruedas”, dijo el presidente de Jaume I, Jaume Millas, que lamentó que esta medida “afectará principalmente a las personas que vivimos en el barrio y deberían habilitar más parking gratuito en zonas como el solar de la antigua comisaría de la Policía Nacional, no reducirlas”. Por ello, planteó “que los residentes o bien no paguen o se restrinja el paso de vehículos que no son del barrio”. Desde Som Veïns criticaron que la ampliación de plazas de pago en el Centro Histórico “provocará más presion en la Seu Vella, ya que los 200 estacionamientos de la plaza de la Sardana seguirán siendo gratuitas y ampliar la zona azul no supondrá ninguna mejora para proteger el medio ambiente y la salud de las personas”. Por su parte, el presidente vecinal de Joc de la Bola, Antoni Vila, dijo que “no sé si el comercio necesita 361 plazas de zona verde teniendo el parking del Camp d’Esports al lado”. Añadió que su barrio es de los que tiene los impuestos más elevados “y no tenemos ningún servicio ni equipamiento municipal, un local social precario y una plaza pendiente de urbanizar desde hace veinte años”. “No sé si con estas medidas harán una ciudad más amable, pero estamos hartos de ser la hucha de la Paeria”, concluyó Vila.

El líder del PP, Xavi Palau, criticó “la improvisación” del PSC, ya que que el gobierno adoptó esta resolución tras anular otra del día anterior. “Solo provocan incendios allá donde no había”, añadió. La portavoz de ERC, Jordina Freixanet, criticó que el gobierno “aplica medidas sobre el aparcamiento antes de garantizar una alternativa real y eficiente del transporte público”. Denunció la “preocupante actitud recaudatoria”, ya que “aumentan las plazas de pago para obtener más ingresos sin que se vea una mejora en la movilidad”. El edil Juanjo Falcó añadió que no se ha hecho el estudio previsto de la red de autobuses.