Txema del Rosal, coordinador del Lleida Handbol: «Ahora mismo no tenemos posibilidad de crecer más porque no hay espacio»

«Ahora mismo no tenemos posibilidad de crecer más porque no hay espacio» - GERARD HOYAS

El Lleida Handbol, que en su segundo año de vida optará al ascenso a la segunda categoría estatal femenina, vive una situación de colapso, ya que no puede crecer más por las limitaciones de espacio. “Ahora mismo no tenemos posibilidad de crecer más porque no tenemos espacio. Es más, este año hemos tenido que prescindir de un equipo para poder asumirlo todo. Habría que buscar otra instalación por ampliar”, afirma Txema del Rosal, coordinador de la base y director deportivo del Lleida Handbol.

Pero esta situación se hace todavía más alarmando por el hecho que es al único club de handbol de la ciudad de Lleida. “El que nos hace sufrir más son los jugadores que están en edad escolar y que después no tengan continuidad porque no tienen posibilidad de entrar en el club. Este año, por ejemplo, a infantiles no podíamos absorber a más jugadores, y no les hemos podido brindar la posibilidad de dar el salto de la Liga escolar a la federada por falta de espacio. Asimismo, lo más duro es que en la ciudad no hay ningún club más de balonmano y los que no pueden entrar se quedan sin poder jugar a balonmano. Con lo que nos cuesta promocionar este deporte en las escuelas, que después no puedan seguir jugando si les gusta es un problema, pero no podemos hacer nada”, lamentó Del Rosal. El club cuenta con 230 jugadores repartidos en una docena de equipos, además de los escolares que juegan y se entrenan en sus respectivos centros.

El pabellón de Pardinyes es su campo base, pero también utiliza el Once de Septiembre, donde se entrena y juega al sénior femenino de División de Honor Plata, y puntualmente Agnès Gregori. “Cuesta mucho gestionar los horarios. Casi todos los equipos tienen que compartir pista y eso hace que se junten unos 44 jugadores y jugadoras, porque a diferencia del baloncesto, que puedes partir la pista en tres, en el balonmano sólo puedes hacerlo en dos y entrenar a media pista, lo cual impide preparar por ejemplo el contraataque. Es un problema bastante generalizado en la ciudad. Hace tiempo que nos hemos quedado pequeños a nivel de instalaciones”, señala.

Sebas Vidal , presidente del L leida Unió Atlètica: «Con la pista nos vamos apañando, se nos queda pequeño el gimnasio»

El Lleida Unió Atlètica es el club de referencia del atletismo a la ciudad de Lleida. Cuenta con más de 300 atletas afiliados, de los cuales 250 se entrenan semanalmente en la pista de las Basses, una instalación inaugurada hace ya tres décadas y que también utilizan otras entidades sociales y deportivas de la ciudad, así como particulares.

Por su lado, Sebas Vidal, presidente del club, reconoce que muchos días “es un pequeño caos” poder entrenar, aunque van trampeando la situación como pueden. “Cada uno tiene un espacio asignado y los entrenadores intentan repartirse las zonas para que no haya masificación. Los más pequeños van eructando más y los grandes, como trabajan más la parte técnica y física, utilizan un solo espacio y hacen muchas repeticiones”, explica.

No obstante, reconoce que hay falta de espacio. “Con la pista exterior nos vamos apañando, lo que se nos está quedando un poco pequeño es el gimnasio, por eso hemos tenido que habilitar en un almacén que hay detrás una zona anexa porque no caben todos, ya que también vienen los árbitros de fútbol, los cuales preparan las oposiciones a bombero y policía y gente de la calle que son socios y vienen, porque hay otros col· lectivos y particulares que también utilizan la instalación, sobre todo el gimnasio,” señala.

Vidal destaca que entrenar en la pista los meses de invierno y verano “se hace muy complicado, sobre todo por el frío”, y no esconde que una buena solución sería contar con una instalación indoor para entrenamientos. “Módulos cubiertos hay en muchos sitios, pero nunca ha habido un especial interés en hacerlo. Se habló en el su día de hacer una pista de atletismo a la estación de autobuses, que por un coste de un millón de euros se podría habilitar, pero ha quedado descartado, y ahora la intención es hacer una pista mayor (en los Mangraners) con un velódromo, que por el coste que calculo que podría tener será muy difícil que lo podamos ver”, aseguró.

Actualmente el club cuenta con un buen número de atletas que están consiguiendo medallas, tanto a nivel catalán como estatal de diferentes disciplinas, pero sería necesario ampliar la base. Desde hace años estamos a un nivel aceptable de licencias, pero necesitaríamos que viniera más gente porque al final de la cantidad sale la calidad. Y también necesitaríamos una pizca más de apoyo económico”, destacó.

Oriol Farrerons , coordinador del Atlètic Segre : «Es totalmente inviable que podamos aumentar el número de equipos»

Lleida cuenta con nueve campos municipales de fútbol repartidos por las diferentes barriadas y todos están saturados porque la mayoría de clubs no paran de crecer. Algunos, como es el caso del Atlètic Segre, se han visto obligados a frenar su crecimiento porque falta espacio para entrenar. “Ahora mismo es totalmente inviable aumentar equipos”, asegura Oriol Farrerons, coordinador del club de Cappont, que añade: La temporada pasada ya cerramos el número de equipos porque estamos al máximo. Si hubiéramos querido podríamos haber creado tres o cuatro equipos más, pero hemos parado. Ahora sólo puede entrar alguien si hay alguna baja.”

No obstante, reconoce que “a nivel de instalaciones no nos podemos quejar, tenemos una de las mejores de la ciudad, pero está claro que tenemos muchos equipos y eso hace que la gestión del día a día sea complicada”.

El Atlètic Segre y el Atlético Lleida son los inquilinos de la instalación con un volumen de jugadores que se acerca a los 750, con 51 equipos, desde los debutantes hasta los juveniles, sin olvidar el equipo de Tercera RFEF y el Genuin. Cuentan con el campo reglamentario de fútbol 11, otro de fútbol 7 y el verano pasado se adecuó con hierba artificial la pista de fútbol sala situada delante del bar.

Aun así, cuadrar los horarios de entrenamiento “es un tetris terrible”, reconoce Farrerons, aunque la masificación no ha afectado a los entrenamientos. “no hemos tenido que reducir horas y todos los equipos están haciendo las sesiones programadas a la semana, hasta benjamines dos días y el resto tres. Sí que algún caso hemos reducido un día, pero ha sido porque creíamos que se adecuaba más a sus necesidades que por la falta de espacio”, explicó.

Además, Farrerons reconoce que “a veces nos pensamos que para entrenar con más espacio se trabaja mejor, y no siempre es así”, y destaca que “estamos en un gran momento. Si todo va bien, podemos cerrar la temporada con registros históricos, asegurando cuatro Divisiones de Honor, que pueden ser seis, y con uno juvenil a punto de subir a Nacional”.

Rubén Petrus , coordinador del Força L leida : «Hemos tenido que reducir una sesión de entrenamiento en algunos casos»

El Força Lleida es otro de los clubs de la ciudad que están en auge, y más después del ascenso al ACB. Crece en número de licencias, superando con creces las 350, una veintena más que la pasada campaña, y de equipos, con un total de 27, sin contar a los dos sénior. La gran mayoría se entrena en el Barris Nord, aunque el club también utiliza los pabellones Agnès Gregori i de Cappont, y tiene un acuerdo privado para entrenar en el INS Ronda.

Aun así, es insuficiente, lo cual ha obligado a sus responsables a buscar soluciones. “hemos tenido que tomar alguna medida. Hasta la temporada pasada los equipos de cesta grande que competían en Cataluña se entrenaban cuatro días a la semana, pero este año, por un tema de instalaciones y para no aglutinar muchos jugadores y jugadoras en una misma pista, hemos tenido que reducir a tres días en algunos casos”, explicó Rubén Petrus, coordinador de la base del Força Lleida, que reconoce que esta medida “es un paso atrás a nivel más competitivo con respecto a Barcelona”.

Asimismo, esta saturación afecta también al futuro y por eso, a juicio de Petrus, “tendremos que hacer un pensamiento y ver cuántos equipos podemos asumir, porque el número de pistas adecuadas para hacer entrenamientos de calidad a estas edades más elevadas es más reducido. Quizás hemos llegado a nuestro límite de equipos de cesta grande que podemos asumir. Con respecto a cesta pequeña, si seguimos creciendo al ritmo de estos últimos años, nos quedarán muy cortas las instalaciones en que utilizamos ahora”, señaló.

Jordi Badia , coordinador de la Base del Llista: «El gran problema es cuántos equipos hacemos y dónde los colocamos»

El Lleida Llista, el club más premiado de toda la provincia con tres títulos europeos, tampoco se escapa a la problemática que tiene la ciudad en materia de instalaciones y que se incrementa con los años. Asimismo, el club cuenta actualmente con 22 equipos, cuatro de los cuales son femeninos, y unos 140 jugadores y jugadoras, la cifra más alta de la historia. Su intención es seguir creciendo, pero choca con esta falta de espacio.

“estamos haciendo reuniones a ver cómo montamos los equipos del año que viene, y el quebradero de cabeza mayor que tenemos es cuántos equipos hacemos y donde los colocamos, porque es imposible”, indicó Jordi Badia, jugador del equipo de OK Liga y coordinador de la base.

Al margen del Once de Septiembre, que comparte con el Lleida Handbol y el Patinaje Artístico Lleida, el Lista también utiliza el pabellón de la Bordeta y el de Bell-lloc, con cuyo club tiene un convenio de colaboración desde esta temporada, además de la pista exterior anexa que utilizan los más pequeños y que en invierno está inoperativa si llueve, o por la niebla o cuándo hace mucho frío.

“Estos días tienes que juntar- los al Once de Septiembre y es un caos, porque hay 40 y 50 niños con pistas partidas y es complicado,” apunta Badia, que destaca que “el otro problema es la calidad del entrenamiento que ofreces, porque normalmente están compartiendo pista tres equipos en cada sesión y puedes encontrarte con niveles muy diferentes, y eso te condiciona la preparación”.