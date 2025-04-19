Detenidos 5 hombres por robar en coches en Lleida con 55 antecedentes

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra detuvieron entre el jueves y ayer a cinco hombres de entre 19 y 22 años como presuntos autores de cuatro delitos de robo en interior de vehículos en Lleida. Entre todos los arrestados suman 55 antecedentes policiales. Las detenciones se enmarcan en el dispositivo conjunto con la Guàrdia Urbana para prevenir este tipo de robos.

El primero de los hechos tuvo lugar el jueves, cuando testigos vieron a dos hombres romper el cristal de un coche. Los Mossos los localizaron y les encontraron dos gafas de sol y una chaqueta, que fueron reconocidos como suyos por los propietarios del vehículo saqueado. Los agentes detuvieron a los dos sospechosos, que suman 30 antecedentes. Asimismo, la madrugada del viernes unos testigos vieron a tres hombres romper los cristales de tres coches estacionados en la avenida de Pinyana. Los Mossos los localizaron en las proximidades con bolsas llenas de objetos como ropa, zapatos o cargadores, propiedad de los afectados. Se detuvo a los tres individuos, que suman 25 antecedentes policiales.

Por otra parte, la Guardia Urbana detuvo ayer un hombre por un delito de robo con violencia en una farmacia de Prat de la Riba. Un ciudadano que presenció los hechos logró retener al sospechoso hasta la llegada de la policía.