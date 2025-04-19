Pavimentada buena parte de la nueva acera de Ferran

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Las obras para reformar el lado de la Rambla Ferran que da al Eix Comercial han avanzado bastante en los últimos días con la colocación de las nuevas baldosas de la acera, que ha ganado en anchura, hasta los cinco metros, gracias a la eliminación de un carril de circulación. Los trabajos para renovar este paseo, que afectan solo a este lado y abarcan desde la calle Anselm Clavé hasta Riquer, empezaron a finales del año pasado con la eliminación de este carril y la nivelación de la calzada a la altura de la acera y el paseo central, y la segunda fase consiste en la construcción de la nueva acera, que ya es casi una realidad. Esta previsto que los trabajos acaben en mayo. Esta obra obligará a trasladar a la rambla de Doctora Castells de Cappont la Batalla de Flors de las Festes de Maig, como ya ocurrió con la rúa de Carnaval el pasado febrero.