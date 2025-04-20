Un incendio calcina dos furgonetas de Aspros en Ciutat Jardí

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Amplio despliegue de los dispositivos de seguridad la noche del viernes en Ciutat Jardí, después de que un incendio calcinara dos furgonetas de la Fundació Aspros, así como un árbol y varias instalaciones eléctricas. El aviso se recibió a las 22.29 horas y hasta el lugar se trasladaron seis dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, además de patrullas policiales. Las primeras informaciones avisaban de que salían chispas de un poste de la luz en la calle Monestir de Vallbona. El fuego quemó un árbol y dos furgonetas que estaban aparcadas en el exterior del centro ocupacional de la Fundació Aspros.

Fuentes de la entidad señalaron que las llamas solo dañaron a los vehículos pero no causaron daños en el centro ni tampoco hubo personas afectadas. Sobre las causas del incendio, señalaron que estaban a la espera de los informes policiales para saber cómo se había iniciado. El fuego afectó a varias instalaciones eléctricas próximas a las viviendas, según informaron desde los Bomberos, pero no a ninguna casa. El incidente causó una gran expectación entre los vecinos, que siguieron desde la calle la actuación de los Bomberos para apagar el fuego que calcinó por completo una de las furgonetas y causó graves daños en otra.

Por otra parte, los Bomberos extinguieron un incendio que calcinó dos contenedores en el Centro Histórico. El aviso se recibió a las 21.41 horas del viernes en la calle del Palau. Asimismo, las llamas también afectaron al frontal de una furgoneta que estaba aparcada en la zona. Este es uno de los diez incendios de contenedores en los que trabajaron la noche del viernes los Bomberos en el conjunto de Catalunya.

Cabe recordar que la semana pasada un incendio calcinó tres contenedores en la calle Doctora Castells, en Cappont. Las llamas también afectaron un cuarto contenedor, además de un árbol y una farola. Unos días antes, habían ardido cuatro contenedores en una sola jornada en diferentes calles del barrio de la Mariola.