Atención social a 3.800 pacientes de Urgencias del Arnau en un año

Las Urgencias del hospital Arnau de Vilanova cuentan con un equipo de cuatro trabajadoras sociales que acompañan a los pacientes más vulnerables que acuden al servicio y les hacen una valoración conjunta con los médicos para activar y derivarles a los recursos más adecuados y especializados, como los servicios de inclusión municipales o el psiquiatra, por ejemplo. Los principales perfiles son personas mayores que llegan solas a Urgencias, así como aquellas que han sufrido cualquier tipo de violencia o las que no tienen hogar y viven en la calle. Las asistentas sociales, Núria Gallart, Montse Bosch, Estafania Anaya y Anabel Martínez, explican que “el primer paso es entrevistar al paciente para conocer su situación personal y buscar soluciones con un trabajo en red” e indican que el año pasado atendieron a 2.967 pacientes y a otros 897 de más de 80 años derivados desde Geriatría. En total, 3.864 personas.

Cuando van al hospital, la mayoría de los pacientes atendidos por las trabajadoras sociales se encuentran en una “situación de crisis o vulnerabilidad”, según detallan las trabajadoras. El director clínico territorial de Urgencias, Oriol Yuguero, explica que “a veces hay problemas de conflictividad y agresividad, en Lleida y en todos lados, porque algunos pacientes tienen una patología psiquiátrica de base y vienen en contra de su voluntad, lo que perciben como una agresión”. No obstante, el equipo asegura que no es así en todos los casos y que “las personas agresivas generalmente no son las más vulnerables”.

Yuguero destaca su coordinación con el ayuntamiento, que detecta a las personas –sobre todo sin hogar– que prevé que tendrán que acudir a Urgencias próximamente y avisa a los profesionales del hospital. El equipo del Arnau hace un seguimiento conjunto con el área de Inclusión de la Paeria a 29 pacientes, de los cuales el 62,1% han accedido a algún recurso social. De estos 29, el 65% los han sido propuestos por el ayuntamiento y el resto se han planteado desde el hospital.

El equipo de Trabajo Social de Urgencias, operativo mañanas y tardes de lunes a domingos desde 2020, ha sido reconocido con el premio MONNS del Àgora Social de Lleida.