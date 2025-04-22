Parking inundado desde hace un mes en el barrio de Cappont de Lleida

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La asociación de vecinos Arrels de Cappont y la comunidad de propietarios del número 10 de la avenida Alacant denuncian que desde hace un mes el parking subterráneo que da servicio a las viviendas de tres comunidades está inundado.

Afirman que el agua procede de una fuga en un local en desuso propiedad de una firma que gestiona inmuebles propiedad de una entidad bancaria y remarcan que, por el momento, nadie ha acudido a abrir el espacio, que está cerrado con un candado para que se pueda proceder a su reparación.

Los afectados añaden que el agua desprende un fuerte hedor y que también sale hacia la calle por la entrada del local, situada en la calle Alfons II. Aseguran que han contactado con la empresa en varias ocasiones, sin que hayan solucionado el problema, y que también han alertado a Guardia Urbana, Mossos d’Esquadra y Bomberos.