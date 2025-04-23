Alertan de la falta de personal en la construcción y la hostelería

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

“La situación que me han transmitido los diferentes agentes es crítica por la falta de personal en sectores como la construcción, la agricultura, la hostelería, el metal, la logística o las tecnologías de la información y la comunicación”, afirmó ayer el alcalde, Fèlix Larrosa, tras reunirse con representantes de la Cámara, Pimec, Coell, Fecom, Empresa Familiar, el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Lleida, Asotrans, el Colegio de Graduados Sociales, los sindicatos UGT y CCOO y las organizaciones agrarias Unió de Pagesos, JARC y ASAJA.

También discutieron los “retos y oportunidades” de los movimientos migratorios. El secretario general de CCOO en Lleida, Pere Sànchez, valoró que “no se da salida a todas las ofertas laborales porque las condiciones no son apropiadas, las personas tienen otras exigencias para ocupar un puesto más allá del salario”.