Controles para el uso de cinturón, casco y ‘sillitas’

En la misma campaña del año pasado, se pusieron 1.547 denuncias, más de 200 diarias

Imatgen de archivo de un control policial

El Servei Català de Trànsit pone en marcha esta semana, hasta el domingo, junto con Mossos d’Esquadra y Policías Locales una nueva campaña preventiva de uso del cinturón, casco y sistemas de retención infantil. 

En la misma campaña del año pasado, se pusieron 1.547 denuncias, más de 200 diarias. Del total, el 86,8% corresponden al cinturón de seguridad. La mayoría fueron a conductores pero también se multaron a 383 acompañantes y 222 personas que iban en los asientos traseros. 

No utilizar estos sistemas o hacerlo de forma inadecuada implica una sanción de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carnet de conducir. Por otra parte, el Govern acordó que Trànsit licite la renovación del contrato de mantenimiento de los radares fijos y de tramo instalados en la red viaria de Catalunya El presupuesto de la licitación asciende a 4,5 millones.

