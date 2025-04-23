Controles para el uso de cinturón, casco y ‘sillitas’

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Servei Català de Trànsit pone en marcha esta semana, hasta el domingo, junto con Mossos d’Esquadra y Policías Locales una nueva campaña preventiva de uso del cinturón, casco y sistemas de retención infantil.

En la misma campaña del año pasado, se pusieron 1.547 denuncias, más de 200 diarias. Del total, el 86,8% corresponden al cinturón de seguridad. La mayoría fueron a conductores pero también se multaron a 383 acompañantes y 222 personas que iban en los asientos traseros.

No utilizar estos sistemas o hacerlo de forma inadecuada implica una sanción de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carnet de conducir. Por otra parte, el Govern acordó que Trànsit licite la renovación del contrato de mantenimiento de los radares fijos y de tramo instalados en la red viaria de Catalunya El presupuesto de la licitación asciende a 4,5 millones.