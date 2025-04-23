Denunciadas 183 okupaciones en un año en Lleida: 132 en pisos vacíos, 37 en primeras residencias y 14, en segundas

Los Mossos d’Esquadra registraron el año pasado 183 denuncias por ocupaciones ilegales de viviendas en las comarcas leridanas. Más de la mitad se contabilizaron en la capital de Ponent y el 70% del total fueron en pisos vacíos. Así consta en una respuesta parlamentaria de la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, en la que detalla las tipologías que conforman el “fenómeno de la okupación”. Al respecto, indica que se entiende como la acción de ocupar un espacio con la voluntad de mantenerse, ya sea para desarrollar la vida íntima o para hacer cualquier otra actividad.

Asimismo, asegura que en estas cifras se incluyen las diferentes tipologías delictivas, como la usurpación con violencia o intimidación, la ocupación pacífica y la violación de domicilio con voluntad de ocupación. Sin embargo, no se incluyen las denuncias con grado de tentativa ni las que han tenido un resultado de inexistencia de ilícito penal.

Según las cifras de Interior, de las 183 denuncias de okupación registradas en 2024 en las comarcas leridanas, 101 fueron en Lleida ciudad. Por tipo de vivienda, el 70% de las afectadas no tenían uso y, por tanto, estaban vacías. Otras 37 eran viviendas de primera residencia y otras 14, segundas residencias. Aunque la inmensa mayoría eran pisos o apartamentos, también se ocuparon casas de campo o masías aisladas. Asimismo, hubo cuatro denuncias por pisos ocupados de forma ilegal en edificios en construcción.

La respuesta parlamentaria de la consellera también incluye los hechos delictivos asociados al fenómeno de la okupación. En 2024, los Mossos d’Esquadra registraron un total de 41 delitos de este tipo en las comarcas leridanas, 26 de ellos en Lleida ciudad. Una docena fueron por daños y seis por defraudación del fluido eléctrico. También se detectaron otros delitos como robos con fuerza, hurtos, amenazas, coacciones, lesiones, desobediencia y resistencia a agentes de la autoridad.