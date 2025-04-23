Un centenar de alumnos crean cómics para aprender a comunicar

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Un centenar de alumnos de escuelas de arte e institutos de Bachillerato artístico de Lleida y Tàrrega participan en el proyecto Àgora Còmic, impulsado por el Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) con el objetivo de posicionar al cómic como herramienta pedagógica. La iniciativa incluye una sesión teórica y ocho talleres prácticos en los que los alumnos crean una historia ilustrada de cuatro páginas basada en algún hecho de su memoria familiar. Así, los jóvenes se enfrontan a varios retos narrativos como la elaboración de un guion, la planificación de páginas y viñetas o la definición del mensaje a comunicar, según señaló el guionista y crítico de cómics Pepe Gálvez, encargado de impartir los talleres junto a Ramon Serra y Toni Guiral.

Los talleres se imparten en la Escola Municipal d’Art Leandre Cristòfol, donde participan alumnos de este centro, del instituto Màrius Torres y del colegio Episcopal, y también en la Ondara-Escola d’Art i Superior de Disseny de Tàrrega. Durante el proceso de creación, los estudiantes trabajan su idea en bocetos, deciden si su cómic es en blanco y negro o en color y lo plasman en viñetas. Gálvez indicó que han tenido que enseñarles a comunicar, planificar las páginas y elegir los elementos de cada viñeta.

Mercè y Maria, del instituto Màrius Torres , son dos de las alumnas que participan en aquesta iniciativa, que ven como una muy buena “oportunidad” de aprender la técnica del cómic de la mano de profesionales. Pese a que reconocen ser poco lectoras de estas historietas, aseguran que la experiencia les está sirviendo para saber cómo “organizar mejor una historia”.