Condenado a 4 años de internamiento psiquiátrico por intentar matar a un compañero de residencia en Lleida

La Audiencia de Lleida ha condenado este jueves a 4 años de cárcel al acusado de intentar matar a navajazos a un compañero de residencia en la capital del Segrià en enero del 2024. El hombre ha reconocido los hechos a través de videoconferencia a raíz de un acuerdo de conformidad entre las partes y el tribunal ha dictado la sentencia oral. Al acusado le han aplicado la circunstancia eximente incompleta de enfermedad mental, por lo que cumplirá la pena privativa de libertad en un centro de internamiento psiquiátrico. El condenado y la víctima, ambos septuagenarios, convivían en una residencia de mayores de la capital del Segrià. Según la Fiscalía, el acusado no se encontraba a gusto y su discapacidad generaba numerosos conflictos en el equipamiento.

La sentencia, que ya es firme, relata que el día de los hechos la víctima estaba mirando la televisión cuando el procesado cogió un cuchillo de mesa y, con el ánimo de poner fin a su vida, le asestó cuatro veces en la mandíbula, en la mejilla y en la parte superior del cuello. También lo pinchó una quincena de veces más mientras forcejeaban, hasta que trabajadores y otros usuarios del centro pudieron separarlos. Las cámaras de seguridad registraron la agresión.

La condena por un delito de asesinato en grado de tentativa establece también que el hombre indemnice a los herederos legales de la víctima con 450 euros por las lesiones. Durante su comparecencia por videoconferencia desde el centro donde cumple internamente, el procesado se mostró conforme con la pena impuesta por el tribunal, pero manifestó que la indemnización le parecía excesiva. Inicialmente, la Fiscalía solicitaba para el hombre 5 años de cárcel a cumplir en un centro psiquiátrico.