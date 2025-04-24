Declara que su novio la violó, la maltrató y le prohibía salir a la calle

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Una mujer declaró ayer ante la Audiencia de Lleida que el hombre con el que mantenía una relación la violó, la maltrató y la encerró en un piso. Una versión totalmente opuesta a la que dio el acusado, que aseguró que no eran pareja, que sufría disfunción eréctil y que la mujer le denunció para conseguir documentación. La Fiscalía y la acusación particular solicitaron 17 años de cárcel, mientras que la defensa pidió la absolución.

La supuesta violación se habría producido el 14 de marzo de 2023 en el piso del acusado en la capital del Segrià y en el que la denunciante tenía alquilada una habitación. La mujer, que declaró protegida por una mampara, explicó que fue a vivir al piso en 2022, donde conoció al acusado, con el que inició una relación sentimental. Explicó que quedó embarazada pero que abortó a finales de 2022 y, a partir de allí, “empezó a tratarme mal, no me dejaba salir del piso, me controlaba, me insultaba y me amenazaba diciendo que tenía amigos policías”. También relató que la violó, incluso analmente. En este sentido, una doctora que atendió a la mujer explicó que presentaba una equimosis (lesión) y una fisura anal.

En cambio, el acusado negó que fueran pareja, aunque admitió que eran amigos y que habían mantenido dos relaciones esporádicas consentidas pero sin tener sexo debido a su disfunción eréctil por sus problemas de próstata. “Yo no podía. Incluso una amiga común me contó que le había dicho que yo no servía para nada”. Para el acusado, el detonante de la denuncia fue que él le reclamó que pagara el dinero que le debía del alquiler y le recriminara los problemas de convivencia que generaba tanto en el piso como en el resto del edificio. “Tenía otras dos amigas que también denunciaron a otros hombres para conseguir documentación y también me ofreció 4.000 euros si nos hacíamos pareja de hecho”, añadió. Una psicóloga y una trabajadora social del departamento de Justicia explicaron que la denunciante es una mujer vulnerable y afirmaron que el acusado tiene tendencia a mentir, ya que negó que hubiera tenido problemas con la justicia pese a que le constaban tres condenas, una de ellas por malos tratos.