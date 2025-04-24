Detienen en Lleida a una mujer con 25 antecedentes por robar en un local y amenazar a la dependienta con un cuchillo

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron ayer a una mujer de 41 años con numerosos antecedentes, como presunta autora de un robo con violencia e intimidación en un establecimiento comercial de Lleida. La sospechosa, que ya era conocida por las autoridades por múltiples delitos contra el patrimonio, accedió al local situado en la calle Paer Casanovas alrededor de las 10:00 horas, donde amenazó a la dependienta con clavarle un cuchillo antes de sustraer el dinero de la caja registradora.

Tras recibir el aviso, una patrulla de los Mossos d'Esquadra se personó inmediatamente en el lugar de los hechos para recoger todas las pruebas necesarias. La investigación permitió identificar rápidamente a la presunta autora gracias a los testimonios y a las evidencias recopiladas en la escena del crimen. Poco después, los agentes localizaron a la sospechosa en la calle Cavallers y procedieron a su detención por el robo recién cometido, así como por una tentativa de robo con violencia ocurrida hace cuatro meses en el mismo establecimiento y con idéntico modus operandi.

La detenida, que cuenta con un extenso historial delictivo, pasará hoy a disposición judicial ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Lleida. Mientras tanto, la investigación sigue abierta y los agentes no descartan que la mujer pueda estar implicada en otros hechos delictivos similares ocurridos recientemente en la zona.



