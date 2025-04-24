El magistrado Albert Guilanyà, presidente de la Audiencia de Lleida

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer por unanimidad el nombramiento del magistrado Albert Guilanyà i Foix como nuevo presidente de la Audiencia de Lleida. Guilanyà se presentaba como candidato único.

Guilanyà, magistrado presidente de la sección civil de la Audiencia de Lleida, ya fue candidato a presidir este tribunal en 2019 para sustituir a Francesc Segura, que estuvo más de 12 años en el cargo. En aquella ocasión había otros dos candidatos, Eduardo Enrech, titular del juzgado de Primera Instancia 6, y Lucía Jiménez, quien fue finalmente elegida como presidenta, la primera mujer en ocupar este cargo. Segura ocupó la presidencia en diciembre del año 2006, cuando tomó el relevo de Andreu Enfedaque, hasta marzo de 2019. Además de presidir la sección segunda de la Audiencia (Sala Civil), Guilanyà ha sido juez de instrucción y juez decano en Lleida.