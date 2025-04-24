La iglesia de la Sang, ‘enjaulada’ por andamios para reparar el tejado

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La iglesia de la Sang, ubicada entre las calles Sant Antoni y Germanetes, luce desde ayer ‘enjaulada’ por andamios, necesarios para la reparación del tejado. Desde hace semanas, los operarios trabajan desde el interior del templo, debajo de la cubierta, pero las obras no son visibles, ya que se construyó un falso techo. Ahora los trabajos se trasladan al exterior, ya que hay que sustituir las tejas y reparar un desconchado de la fachada.