El nuevo supermercado de Plusfresc en el mercado de Cappont de Lleida tiene fecha de apertura

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El nuevo supermercado Plusfresc que coge el testigo del antiguo Mercadona de la planta subterránea del mercado municipal de Cappont de Lleida abrirá el próximo martes, día 29. El director de responsabilidad social corporativa de la firma, Rafel Oncins, explicó que la apertura comportará el cierre del Plusfresc de la calle Sant Joan de Mata, situada a unos cuantos metros del mercado.

De esta manera, la cadena leridana cogerá el testigo de Mercadona, que a finales del año pasado cerró el establecimiento que tenía en el mercado y se trasladó al nuevo que ha habilitado en la avenida Alicante. La intención de Plusfresc es que su nuevo supermercado haga de “locomotora” del mercado y atraiga clientela para sus paradistas locales. Un modelo de negocio que se implementó en este espacio en 2011, cuando se construyó el nuevo mercado.

Por su parte, los paradistas ya dijeron en su momento que veían con muy buenos ojos que Plusfresc tomara el relevo de Mercadona como “locomotora” del mercado, porque “es una empresa de Lleida, ofrece productos de proximidad, encaja muy bien con la idea del mercado y ayudará a atraer nuevos clientes en la zona”. De hecho, Plusfresc ya ha colocado carteles que anuncian que “pronto” abrirían una nueva tienda. El actual súper de Sant Joan de Mata es uno de los más antiguos que tiene la cadena Plusfresc y se inauguró hace más de veinte años.