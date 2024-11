Mercadona inaugura un supermercat sostenible a Lleida amb una inversió de 4,8 milions d'euros

Publicat per Europa Press Verificat per Creat: Actualitzat:

La cadena de supermercats Mercadona ha obert aquest dilluns un nou establiment a Lleida, concretament a l'avinguda Alacant número 25. Aquesta obertura ha suposat una inversió de 4,8 milions d'euros i ha comptat amb la participació de 100 proveïdors, generant ocupació per a unes 200 persones durant la fase d'obres.

El nou supermercat, que substitueix l'antic establiment situat al Mercat de Cappont, destaca per la seva eficiència energètica. Gràcies a diverses mesures implementades, com la millora de l'aïllament tèrmic i acústic, la instal·lació de congeladors més eficients i la incorporació de 436 panells solars a la coberta, s'aconseguirà "reduir fins un 40% el consum energètic respecte al model de botiga convencional".

A més de l'aspecte mediambiental, el supermercat ofereix una àmplia gamma de serveis i productes per als clients. Entre les novetats, destaquen la xarcuteria amb pernil al tall i envasament, una gòndola central a la perfumeria per a la cosmètica especialitzada, un servei de suc de taronja acabat d'esprémer, especialitats de sushi i una secció de forn amb màquina per tallar el pa i pastisseria refrigerada. També s'ha incorporat la secció "A punt per menjar", amb plats preparats per emportar servits en envasos fabricats amb materials naturals i compostables.

La plantilla del nou supermercat està formada per 51 persones, de les quals 43 procedeixen de l'anterior establiment i 8 són noves contractacions. Amb aquesta obertura, Mercadona compta ja amb 11 supermercats que tenen implantat el nou model de botiga eficient a les comarques de Lleida, d'un total de 13 establiments que la companyia té a la zona.

L’obertura comporta el tancament de l’establiment que la companyia tenia al Mercat de Cappont, "per no adaptar-se als estàndards de qualitat requerits actualment", i en la seua construcció hi han participat 100 proveïdors, que han ocupat unes 200 persones en la fase d’obres.