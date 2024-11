Plusfresc preveu agafar el relleu de Mercadona al mercat de Cappont

La cadena de supermercats lleidatana Plusfresc preveu tancar la botiga del carrer Sant Joan de Mata i traslladar-se al mercat municipal de Cappont per omplir el buit que deixarà Mercadona, que tancarà el seu establiment aquest dissabte i es traslladarà al local que ha reformat a l’avinguda Alacant, que obre dilluns. Així ho va comunicar ahir l’empresa que gestiona aquest equipament des de l’any 2009, Nictalia SL, als seus paradistes, i va detallar que la previsió és que el nou supermercat obri abans de l’abril.

Per la seua part, el director de responsabilitat social de Plusfresc, Rafael Oncins, es va limitar a reconèixer que el tancament de la botiga de Sant Joan de Mata, que porta més de dos dècades oberta, així com el trasllat al mercat “és una possibilitat real, ho estem valorant però encara no s’ha pres una decisió definitiva”.

El mercat de Cappont va ser reformat el 2011 i es va redefinir el seu model comercial, basat en el fet que el supermercat d’una gran cadena atregui clientela i que l’oferta es complementi amb productes de paradistes locals. Fins ara, Mercadona exercia de “locomotora comercial”, però a començaments d’aquest any va anunciar que es traslladaria als antics tallers Consa, que ha reformat per habilitar un supermercat amb un aparcament subterrani.

Des de la cadena lleidatana admeten que el trasllat és “una possibilitat real” però no van concretar detalls

Els paradistes consultats es van mostrar satisfets perquè Plusfresc pugui ser la nova “locomotora” del mercat. “És de Lleida, ofereix productes de proximitat i encaixa molt bé amb la idea del mercat, sens dubte contribuirà a mantenir la clientela actual, atreure’n de nova i promourà els productes locals”, va dir un d’ells. Des de l’ajuntament van apuntar que ajudaran la concessionària del mercat municipal a “accelerar qualsevol tramitació” perquè s’instal·lin nous operadors.

Bon balanç de la campanya per reivindicar el comerç local

El president de Pimec Comerç, Manel Llaràs, es va mostrar ahir “molt satisfet” amb la campanya que van fer la setmana passada per reivindicar les botigues de proximitat, amb el lema Escolta el Batec del teu comerç.Una iniciativa en què han participat 4.000 comerços i negocis d’hostaleria de Lleida i 35 associacions del sector, “la qual cosa la converteix en la campanya comercial amb més adhesions que hi ha hagut a Lleida”, que consistia que els negocis oferien degustacions, activitats culturals, regals o promocions en comptes de descomptes. Llaràs va afegir que diversos comerços mantindran aquests reclams fins després de la campanya de Nadal.

La Paeria impulsa la creació d’una comunitat energètica per a botigues

L’ajuntament impulsarà la creació d’una comunitat energètica per a comerciants que aprofitaria les plaques solars instal·lades a la coberta del pavelló Barris Nord, a Pardinyes. Aquest va ser un dels anuncis que el govern municipal va fer en la jornada “Compra a Lleida: solucions innovadores aplicades al retail” al palau de congressos de la Llotja, on va informar dels ajuts per al sector i hi va haver xarrades sobre models d’èxit en el comerç local i per recollir idees dels comerciants i entitats. Sobre la comunitat energètica, la regidora de Promoció Econòmica, Pilar Bosch, va detallar que les plaques solars ja estan instal·lades al pavelló, entraran en funcionament en uns dies i les associacions de comerciants donaran a conèixer aquesta iniciativa pionera. “S’hi podran acollir els comerços que estiguin en un radi de dos quilòmetres del pavelló, es preveu que pugui proveir uns quaranta comerços, que podran sol·licitar entre dos i tres quilowatts, i calculem que l’estalvi que els generarà oscil·larà entre els 500 i els 800 euros a l’any en funció del consum que tinguin”, va detallar així Bosch.Paral·lelament, l’ajuntament ha tret a concurs la instal·lació de plaques fotovoltaiques a les cobertes del centre cívic de Cappont i del col·legi Pardinyes per 97.172,83 euros, IVA inclòs. Al centre cívic de Cappont estan previstos 39 mòduls de 460 Wp de potència cada un, amb una potència total de 18 kWp. L’energia elèctrica que generin aquestes plaques serà per proveir part de l’autoconsum d’aquest equipament i, si hi hagués excedent, es podria abocar a la xarxa. La instal·lació a l’escola Pardinyes està pensada a tall d’autoconsum compartit. Això suposa que l’energia que generi s’utilitzarà per al consum del mateix edifici escolar, així com per connectar-la a la xarxa per subministrar equipaments que estiguin en un radi de 500 metres. En total, preveu una potència nominal de 45 kW.Sobre la jornada d’ahir a la Llotja, la Paeria també va informar dels ajuts per al sector i que traslladarà la regidoria de Comerç de Mercolleida a l’antic casino.