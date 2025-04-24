Una de cada 10 viviendas vendida en Lleida, adquirida por extranjeros

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

Una de cada diez viviendas que se vendieron el año pasado en la demarcación fue comprada por extranjeros. Representaron el 10,62% del total, un 1,69% más que en 2023, según revela el anuario de estadística registral inmobiliaria del Colegio de Registradores. El estudio muestra que Lleida ocupa la posición 13 entre las provincias del Estado con mayor porcentaje de ventas de inmuebles a extranjeros. Alicante (43,84%) lidera una lista en la que el resto de demarcaciones catalanas están por encima de Lleida: en Barcelona fueron el 14,32%, en Tarragona el 16,93%, y en Girona se alcanzó el 27,11%.

La mayoría de extranjeros que compran viviendas en Lleida son rumanos (26%), seguidos de marroquíes (22%) y búlgaros (5%), según indica el anuario.Los dos primeros constituyen los principales colectivos de migrantes en la provincia. En toda Catalunya, la mayoría son originarios de Francia (13,45%), Marruecos (6,60%) e Italia (6,51%).

En cuanto a los precios, Lleida ciudad registró un incremento del 4% anual, situándose en 1.265 €/m² en 2024. Se trata de la séptima capital del Estado con un menor precio, por detrás de Zamora (la más barata), Ciudad Real, Jaén, Palencia, Ávila y Castelló. Mientras, el conjunto de la demarcación experimentó un descenso del 0,8%, con 1.329 €/m². En Lleida, una vivienda cuesta 139.639 euros de media.

Por otra parte, la provincia experimentó un aumento del 16,8% en las transacciones inmobiliarias el año pasado respecto al anterior, alcanzando las 5.848 operaciones. Asimismo, se firmaron 3.328 hipotecas, un 17,3% más que en 2023.

El incremento de operaciones también ha sido significativo en la capital leridana, con un alza del 14,7% que sitúa el total en 1.960 compraventas. Representan el 33,52% de las de toda la demarcación, el mayor porcentaje entre las capitales de provincia catalanas. Asimismo, destaca especialmente el comportamiento del mercado de vivienda nueva, que ha crecido un 33,1% en la ciudad hasta alcanzar las 639 transacciones, mientras que la vivienda usada aumentó un más moderado 7,5%, con 1.321 operaciones.

Mientras, los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que el pasado febrero se registraron 549 compraventas, un 16,5% más que el mismo mes del año pasado. Del total, 143 fueron de viviendas nuevas y 406 de segunda mano, mientras que 503 eran libres y 46 protegidas.