El ayuntamiento de Lleida subasta una vivienda en Lleida por menos 40.000€

El área de Recaudación del ayuntamiento de Lleida ha anunciado la subasta pública de una vivienda embargada en el número 26 del grupo Santa Maria de Gardeny, en la calle Cardenal Cisneros de la Mariola.

El inmueble tiene una superficie construida de 51,99 metros cuadrados, está valorado en 39.866,97 euros y el importe mínimo es de 14.000. La subasta será telemática en la página https://subastas.boe.es y los interesados tendrán que registrarse para poder participar.

La Paeria también anuncia la subasta de otro bien inmueble embargado, en este caso del 33,33% de un local comercial en planta baja 5,80 metros cuadrados de superficie en el número 16 de la Travesía del Carme, al lado del Eix Comercial. La valoración de la parte en subasta es de 5.715,66 euros y el precio mínimo a presentar, de 2.857,83.