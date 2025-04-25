Incertidumbre sobre la moción por el infiltrado

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Once juristas y abogados de Lleida hicieron público ayer un informe que avala la legalidad de la moción presentada por entidades sociales y culturales leridanas para rechazar las infiltraciones policiales en movimientos sociales, como el registrado en la ciudad. Asimismo, consideran grave el “intento de censura institucional del debate legítimo” y advierte de que “impedir el debate en el pleno vulneraría derechos fundamentales como el de participación ciudadana y libertad de expresión”.

Una portavoz municipal replicó que el alcalde no ha vetado la moción, sino que están pendientes del informe del secretario general, que esperan tener hoy, que debe determinar si se ajusta a la jurisprudencia y al ordenamiento legal. Remarcó que en ningún caso es una decisión del alcalde y que ayer por la noche no había ninguna resolución.