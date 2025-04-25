La Federación de Vecinos pide que se recuperen las ‘pubilles’ y ‘hereus’

La decisión del gobierno municipal de reconvertir las figuras de las pubilles y hereus en cuatro “jóvenes referentes” no ha sentado nada bien a las asociaciones de vecinos, que han mostrado su rotundo rechazo y pedirán al consistorio que rectifique esta decisión. Así lo aseguró ayer el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV), Toni Baró, que hoy intervendrá en el pleno para mostrar su discrepancia con esta propuesta que el ayuntamiento presentó el pasado viernes. Esta consiste en sustituir las tradicionales figuras del pubillatge por cuatro jóvenes de entre 18 y 25 años que demuestren tener una vinculación con Lleida y tengan un talento marcado o una trayectoria que sobresalga en el ámbito de la cultura, la investigación, el deporte o el social. Estos serán embajadores de la ciudad y representarán a la juventud en actos como el pregón de las Festes de Maig, cuyo programa se presentó ayer (ver página 36). Cabe destacar que el anterior gobierno municipal de ERC, Junts y el Comú eliminó esta figura, mientras que el PSC prometió recuperarla y modernizarla en la campaña de las últimas elecciones municipales.

“Discrepamos abiertamente de la propuesta, nos ha sorprendido porque llevábamos meses negociando cómo recuperar las pubilles y hereus y modernizarlas, pero no así”, dijo Baró. “Estamos muy disgustados por cómo se ha hecho todo este proceso”, añadió Baró, que avanzó que están ultimando una propuesta alternativa. Por su parte, la presidenta vecinal de La Bordeta, Mari Carme Guerrero, también criticó la propuesta y lanzó un aviso. “O se rectifica o no vendrá ningún representante vecinal de La Bordeta al pregón de la fiesta mayor”, remarcó.

En el pleno de hoy también se debatirá una moción que ha presentado el grupo de Junts para, precisamente, recuperar la figura de las pubilles y hereus.