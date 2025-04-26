Accidentes en Príncep de Viana, la LL-11, el Secà y la N-240

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La calles de la capital del Segrià registraron ayer al menos tres accidentes. El primero de ellos ocurrió alrededor de las 9.00 horas en Príncep de Viana, a la altura de la estación, cuando colisionaron dos vehículos por alcance. El siniestro causó retenciones. A las 13.25 horas hubo un choque entre un coche y una furgoneta en la LL-11 en la rotonda con la avenida Víctor Torres, en La Bordeta. A las 13.57 horas, hubo un atropello en el Secà, y a las 19.01 horas un siniestro en la N-240.