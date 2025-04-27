El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa: “Se lo pondremos fácil al Govern para el traslado de la cárcel”

El alcalde, Fèlix Larrosa, visitó el pasado jueves el Centre Penitenciari de Ponent y departió con el equipo directivo y los trabajadores de la cárcel. En declaraciones a este diario, fue contundente al afirmar que, tras conocer de primera mano el estado de las instalaciones y las impresiones de los empleados, “el proceso de traslado de la prisión no tiene marcha atrás”.

Larrosa agradeció que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se haya comprometido a ello y también dejó claro que será el Govern el que decidirá la nueva ubicación de este equipamiento, que deberá estar fuera de la trama urbana. En este sentido, indicó que el nuevo Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM), que está en fase de redacción, incluirá una “migración de usos” para el espacio que ahora ocupa la cárcel, que se destinará a otros que den servicio al barrio de Ciutat Jardí, como residenciales, de zona verde y equipamientos.

El alcalde indicó que, tal como se planteó en la Taula Cívica creada para impulsar el traslado del centro, lo que harán “es poner las cosas fáciles a la Generalitat” para llevar a cabo este proyecto. También detalló que el conseller de Justicia, Ramon Espadaler, tiene previsto celebrar en breve una reunión en Lleida destinada a tratar este asunto.

Larrosa hizo hincapié en que, aparte de estar en plena trama urbana, la actual prisión tiene una estructura física propia de “un modelo penitenciario caduco”, ya que fue inaugurada en 1954, por lo que no se adapta a las necesidades del actual sistema penitenciario, de sus trabajadores y de los propios reclusos. “No hay punto de retorno”, insistió, en relación a que su traslado es totalmente ineludible.

El alcalde también manifestó que ha visitado la cárcel tan pronto como la Generalitat lo ha permitido, y criticó implícitamente al anterior Govern, señalando que “lo pedí hace ya año y medio y entonces no se me facilitó”.