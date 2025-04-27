Nunca es tarde para aprender: mayores de 45 años en las pruebas de acceso a la Universidad

Prepararte para la profesión que siempre habías soñado, ampliar tu currículum profesional o querer seguir aprendiendo y mejorando tus conocimientos son algunos de los motivos de las 25 personas mayores de 45 años que ayer hicieron las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en el campus de Cappont de la Universitat de Lleida. Una selectividad sénior que estos aspirantes a universitarios hicieron con otros 127 jóvenes mayores de 25 años y que demostraron, una vez más, que nunca es demasiado tarde para aprender, siempre y cuando haya voluntad para ello.

Las pruebas se llevaron a cabo en el Centre de Cultures de Cappont, empezaron a primera hora de la mañana y acabaron poco después de la una del mediodía. La coordinadora de las PAU en Lleida, Mariona Farré, detalló que “las pruebas han consistido en hacer un comentario de texto y un exámen de catalán y castellano, mientras que los mayores de 25 han tenido que hacer además otro test de otro idioma y podían elegir entre el inglés, francés, alemán, italiano o portugués”. Asimismo, los mayores de 25 años tendrán otro día de exámenes el sábado 10 de mayo para hacer las pruebas de la fase específica en la que deberán elegir entre cinco opciones: Artes y Humanidades; Ciencias; Ciencias de la Salud; Ciencias Sociales y Jurídicas; e Ingeniería y Arquitectura. Farré añadió que la jornada transcurrió sin incidencias, que estas pruebas se hicieron de forma simultánea en toda Catalunya . Los resultados de ambas convocatorias se harán públicas el 27 de mayo, hasta el día 29 se podrá solicitar la revisión y esta se publicará el 10 de junio.

Entre los inscritos a la convocatoria de más de 45 años estaba Encarna, de 58 años, que dijo que hacer esas pruebas “era un reto personal. Ahora mismo estoy jubilada y es algo que quería hacer desde hace mucho tiempo”. Señaló que le gustaría cursar Derecho o Criminología y que, si logra entrar en alguno de estos grados, intentará que sea en la Universitat Oberta de Catalunya. “Hay situaciones que te impiden hacer las PAU a la edad en la que puedes crecer laboralmente, pero cuando ya tienes toda una trayectoria profesional consolidada te preguntas, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? Y por eso estoy aquí, además de que, como estoy haciendo varios cursos de formación, algunos me piden titulación universitaria”, añadió Encarna. También hizo la prueba Sonia, de 45 años, y no era la primera vez. “El año pasado hice los exámenes y no me fueron muy bien, así que he venido a intentar mejorar la nota y la prueba no me ha parecido muy difícil”, aseguró. Le gustaría cursar Enfermería en la Universitat de Lleida “porque ahora mismo me interesa laboralmente hablando”. Otra de las inscritas que también quiere entrar en Enfermería es Caridad, de 48 años, una carrera que siempre ha querido hacer pero, hasta ahora, no había tenido la oportunidad. “Como ahora estoy sin trabajo aprovecharé para sacarme la carrera, o por lo menos intentarlo y, si no es ahora, será más adelante”, dijo la aspirante a universitaria, que le gustaría poder cursar esta carrera en la Universitat de Lleida, “porque me gustan sus instalaciones”. No obstante, Caridad admitió que “sé que es difícil y que no es lo mismo estudiar ahora que cuando era más jóven, pero creo que la edad nunca debe ser un problema para aprender, lo más importante es tener voluntad”.