Lleida recupera de forma progresiva el suministro eléctrico

Gran parte de la ciudad de Lleida continúa este lunes por la noche sin electricidad tras diez horas del apagón que ha afectado al conjunto del país. La Seu Vella, el eje comercial o el canal del río Segre están completamente a oscuras en una imagen inédita en la capital del Segrià.

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha explicado que el suministro ha empezado a restablecerse en algunos barrios como Balàfia, el Secà de Sant Pere o la Zona Alta, y la ACN ha podido comprobar que también hay electricidad en zonas del Centro Histórico o en el entorno de la estación de tren. Mossos y Guardia Urbana mantienen activo un dispositivo de seguridad y vigilancia con patrullajes por toda la ciudad, especialmente donde no funciona el alumbrado público.