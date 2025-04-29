El Arnau prioriza las urgencias y la atención a los pacientes ingresados

El hospital Arnau de Vilanova de Lleida intentó que el apagón no afectara a su actividad, especialmente a las urgencias, los pacientes ingresados e intervenciones que no se podían demorar. Sin embargo, tuvo que aplazar visitas y gran parte de las consultas programadas. La actividad se hizo con normalidad hasta las 12.30 horas y tras el apagón intentó proseguirse con el objetivo de evitar las mayores alteraciones posibles. Ello fue gracias a que el hospital dispone de generadores. Sin embargo, desde el centro no se hizo ninguna valoración oficial.

Para evitar incidencias a lo largo de la jornada, alrededor de las 14.00 horas se pidió a los trabajadores, especialmente a los de los departamentos que no se dedican a la actividad sanitaria, que apagaran luces de los despachos, no cargaran móviles y no trabajaran con los ordenadores. Esto provocó que hubiera departamentos que no pudieran trabajar por lo que los empleados de estos se vieran obligados a poner fin a su jornada antes de llegar a su horario habitual. Asimismo, no se paralizó la actividad en las obras de ampliación del complejo.

Por otro lado, el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, señaló que, debido a la “baja ocupación” que había en el centro, que se situaba en un 40%, “hemos activado un dispositivo para atender a las personas que no podían desplazarse a los centros sanitarios, así como un operativo especial de ambulancias listo para atender cualquier emergencia”. Sobre el suministro del hospital, Larrosa dijo a primera hora de la tarde que este “tiene una autonomía de 12 horas” y que hubo problemas puntuales con el funcionamiento de los respiraderos, pero que dos empresas petrolíferas “se han puesto a nuestra disposición para garantizar que el centro funcionara sin ningún problema”

Entretanto, desde el CAP de Avenida de les Garrigues el personal sanitario dijo que “se hace lo que se puede, no podemos acceder a las historias clínicas ni utilizar los aparatos”. También hubo afectación en algunas pruebas, como una pareja que fue a hacerse una analítica y no pudieron.