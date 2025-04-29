Heridos seis mossos por el brutal ataque de una turba de vecinos en la Mariola

Seis agentes de los Mossos d’Esquadra, cuatro del ARRO (antidisturbios) y dos de seguridad ciudadana, resultaron heridos la madrugada de ayer al ser atacados por un turba de vecinos en el barrio de la Mariola de Lleida. Los agentes tuvieron que ser evacuados al Arnau de Vilanova para ser atendidos de las heridas y presentaban traumatismos craneales y cortes que en su conjunto supusieron 57 puntos de sutura.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de la medianoche en la calle Júpiter, donde acudieron para disolver una pelea multitudinaria. El incidente, que tuvo lugar poco antes de la medianoche, habría implicado a alrededor de 200 personas, según informaron fuentes policiales a SEGRE. A su llegada, la algarada ya se había disuelto. Pese a ello, los policías, sin que llegaran a intervenir, fueron atacados por sorpresa por vecinos, que les agredieron con palos y barras y les lanzaron objetos. Entre los heridos había un sargento y un cabo de los ARRO. Resultaron lesionados en la cabeza –varios de ellos con cortes que precisaron de hasta 20 puntos de sutura–, el torso y las extremidades.

Al lugar acudieron patrullas de Seguridad Ciudadana y los ARRO de los Mossos y de la Guardia Urbana. También llegó activarse la Brigada Móvil (Brimo), que finalmente no actuó. Ayer por la mañana uno de los policías continuaba en observación hospitalaria por posibles lesiones cervicales y una fractura en la parte frontal y no se descartaba que fuera intervenido. Ayer por la mañana no constaban arrestados.

El inspector Xavier Ribelles, jefe del Área Básica Policial del Segrià, afirmó que el ataque “se produce tras un hecho puntual” entre personas del barrio. Según declaró ayer, se trataba de una trifulca entre familias de toda la vida del barrio, y duró entre 15 y 20 minutos. La policía recibió tres avisos consecutivos a partir de las 23.49 horas, todos informando de una pelea entre vecinos, pero al intentar intervenir, los agentes sufrieron una reacción “muy agresiva” por parte de los presentes.

Ribelles añadió que “ha sido la situación más grave que he vivido desde 2011, cuando llegué a Lleida”. Sin embargo, quiso dejar claro que no quieren criminalizar el barrio. Les autoridades descartaron que el incidente fuera una emboscada preparada contra los agentes. Ribelles explicó que se trató de una “agresión en caliente” producida cuando los Mossos intentaron disolver la concentración formando una línea policial.

Uspac: “Se demuestra que pegar a la policía es gratuito”

Sindicatos policiales y agentes denunciaron la impunidad de los agresores. Albert Palacio, portavoz del sindicato de mossos Uspac, afirmó que “se está demostrando que atacar a la policía es gratuito. Deben pararlo de alguna forma porque esto es delincuencia”. Palacio añadió que “debe haber más efectivos y medios y los que mandan se tienen que poner las pilas”. Policías consultados por este periódico se mostraron “hartos”.

Por su parte, Cristina Morón, teniente de alcalde y concejala de Seguridad, destacó que en la Mariola no se había producido una situación similar “desde hacía mucho tiempo”. La Guardia Urbana envió a 16 agentes en apoyo a los Mossos. Morón añadió que “los problemas están focalizados en una zona donde hay personas que no respetan la convivencia y generan peleas y molestias”. Mossos y Urbana incrementarán su presencia, aunque no se cuantificó.