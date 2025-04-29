Lleida recupera la normalidad después de un apagón histórico

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha hecho un balance positivo de la gestión de la emergencia provocada por el apagón eléctrico que afectó a la ciudad anoche. Según ha explicado en una atención a los medios, la ciudad ha superado con éxito la situación de emergencia, a pesar de las dificultades que comportó la falta de suministro eléctrico en varios barrios de la capital del Segrià.

En este sentido, afirma que la capital ha recuperado la normalidad, aunque todavía se producen algunas incidencias de gestión en varios departamentos municipales, como los parquímetros.

"Quiero agradecer con carácter general a los cuerpos y fuerzas de seguridad, especialmente a la Guardia Urbana, que conjuntamente con los Mossos d'Esquadra controlaron la ciudad, particularmente aquellos barrios donde no había luz cuando se inició el servicio nocturno", ha declarado Larrosa. En este sentido, el alcalde ha detallado que durante la noche se desplegaron cerca de 80 dotaciones por toda la ciudad. "Distribuimos la ciudad en dos sectores: del centro del Eje Comercial y Calle Major hasta la margen izquierda, Bordeta y Mangraners se hicieron cargo los Mossos; y del Eje Comercial hasta los barrios norte y oeste, la Guardia Urbana," ha precisado.

Larrosa ha subrayado el comportamiento ejemplar de la ciudadanía, así como la colaboración de voluntarios, colectivos, instituciones y empresas que se pusieron a disposición del Ayuntamiento. "Quiero señalar especialmente las empresas de gestión de hidrocarburos y gasolineras, que nos aseguraron y garantizaron el suministro en los puntos críticos como hospitales, Guardia Urbana y Mossos", ha añadido.

En cuanto a las escuelas de la ciudad, han abierto con normalidad, según la información de Educación.

Lecciones aprendidas y necesidad de mejora

El alcalde ha aprovechado para reflexionar sobre cómo mejorar la gestión ante posibles incidentes similares en el futuro. "Tenemos que estar preparados. La Paeria y las instituciones tenemos que estar siempre a punto porque, cómo habéis visto, de repente sobre las doce y media de la mañana se fue la luz", ha comentado.

Larrosa ha identificado la dificultad de comunicación con la ciudadanía como el punto más crítico durante la emergencia. "Se tiene que invertir en tener la tecnología más adecuada para informar a la ciudadanía. Este seguramente es el punto más crítico que hemos encontrado estas horas", ha reconocido.

Finalmente, con respecto a las posibles pérdidas económicas, especialmente en el sector comercial, el alcalde ha explicado que ya han recibido comunicación de la Dirección General de Comercio para evaluar las incidencias. "Tenemos previsto hablar con la concejala de Comercio y con el departamento de Consumo para conocer la base de las pérdidas que se hayan podido originar", ha concluido.