Rodalies vuelve a suspender todo el servicio por la "inestabilidad de la tensión en la red eléctrica"

Rodalies ha vuelto a suspender todo el servicio en Cataluña por "la inestabilidad de la tensión en la red eléctrica para garantizar la circulación", según ha informado en un mensaje en X. Por ahora, Rodalies no tiene previsión de cuando se podrá reprender el servicio. En un primer momento, este martes a primera hora, Renfe había informado de que había podido restablecer la circulación de trenes de Rodalies y que se operaría con servicios mínimos del 60% en la mayoría de líneas, y con retrasos. Con todo, se recomendaba el uso de medios de transporte alternativo, y se avisaba de que no se garantizaba el servicio de los trenes regionales.