Acude a la comisaría de los Mossos de Lleida con dos cuchillos y dice que quiere matar a policías

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra tuvieron este martes que contener a un hombre con una patología psiquiátrica que acudió a la comisaría del cuerpo en Lleida, que dijo que quería matar a policías y que llevaba dos cuchillos guardados en los bolsillos, según ha podido saber este periódico. Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 21.00 horas cuando un individuo de unos 30 años acudió a la comisaria, en la calle Sant Hilari, y dijo a los agentes que quería matar a policías.

Ante ello, y viendo el estado del individuo, se le contuvo y se le registró, hallando dos cuchillos en los bolsillos. Los agentes comprobaron que sería un paciente de la unidad de Psiquiatría del hospital Santa Maria –que se encuentra a escasos metros de la comisaría– que al parecer no había regresado al centro. Ante ello, activaron el protocolo y fue trasladado, con colaboración sanitaria al hospital.

Fuentes de los Mossos d’Esquadra explicaron ayer por la noche a SEGRE que no se le detuvo viendo que su estado y que el incidente no fue a mayores.