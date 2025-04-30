Alumnos de la UdL improvisan una clase de zumba en la vía

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

“La situación era desesperante. Llevábamos 4 o 5 horas parados, sin aire acondicinado, sin información... Así que nos salió de dentro bajar a las vías e improvisar una clase de zumba para animar el ambiente. ¡Y la gente flipó!”. Esta curiosa decisión tomó el grupo de danza @ilerdancers, formado por estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universitat de Lleida (UdL), que regresaba de Cádiz de un encuentro de los grupos de baile de estos grados de todo el Estado. El coordinador del grupo, Aleix Subarroca, explicó que el convoy salió a las 6 de la mañana y quedó parado a 20 kilómetros de Zaragoza, con 1.200 personas a bordo. “Allí estuvimos 10 horas, hasta que un remolcador vino, dio energía al tren y pudimos llegar a la estación de Zaragoza casi a la una de la madrugada. Tuvimos que hacer una cola eterna para que nos dieran un sandwich y nos tumbamos en el suelo. Muchos llamamos a familiares para que nos vinieran a buscar porque el tren no salía. Al final, arrancó cuando ya estaban de camino, así que me quedé a esperar a mi padre, que vino desde Guissona y llegamos a las cuatro de la madrugada”, explicó. Relató que muchos pasajeros no pudieron bajar a las vías durante la espera, por problemas de movilidad, y que un voluntario les trajo agua.